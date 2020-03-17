Статистика смертности от коронавируса в Италии: высокие риски у пожилых мужчин

Последние данные о зараженных коронавирусом в Италии свидетельствуют о том, что мужчины старше 70 лет являются наиболее уязвимой возрастной группой для Covid-19.

Такие данные опубликовали на сайте департамента инфекционных болезней в Istituto Superiore di Sanita.

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Для понимания: Первый столбец таблицы – это возрастные группы, второй – распределение смертей по возрастным группам, третий – смертность (процент умерших среди зараженных).

Согласно данным, которые указаны в таблице, в Италии нет смертей от коронавируса среди тех, кто моложе 30 лет. На возрастную группу 30 – 49 лет приходится лишь 0,7% смертей, у них вероятность смертности от коронавируса – 02 – 03%.

Возрастная группа 50 – 69 лет – 11,2% смертей, смертность средняя – 1,0 – 3,2%.

Наибольший процент смертности в группе пожилых людей. Следовательно, из-за коронавируса умирает каждый десятый зараженный, если ему больше 70 лет. В этой группе смертность составляет 11%.

Причем 60% умерших – мужчины, 40% – женщины.

Что известно о распространении коронавируса в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Следовательно, в Италии коронавирусом заболели более 31 тысяч человек 2 500 человек – умерли от осложнений, причиной которых стал вирус. Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная. Страна находится в условиях строгого карантина.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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