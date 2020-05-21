Степанов, Аваков и Немчинов полетели на Буковину из-за ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым улетели в Черновицкую область, чтобы увидеть ситуацию в регионе собственными глазами.

Во время утреннего брифинга 21 мая Степанов заявил, что отправляется с рабочей поездкой в Черновицкую область с Аваковым и Немчиновым.

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В Черновицкой области самая сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 по Украине. Сейчас в регионе зарегистрировали 2 842 случаев заражения коронавирусом и более 100 смертей.

По словам Степанова, крайне важно оценить ситуацию собственными глазами и самостоятельно пообщаться с персоналом, который находится на передовой в борьбе с COVID-19.

Очень важно самому на месте оценить ситуацию – пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть воочию, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь,

– заявил Степанов.

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