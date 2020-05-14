Степанов говорит, что медикам уже почти отдали доплаты в 300% за март

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что большинство областей уже отчитались о выполнении обещанных доплат медикам за март. В то же время за апрель зарплаты начислять будут уже по новой схеме, но и там ситуация контролируется.

Сейчас правительство мониторит ситуацию и контролирует выплаты в каждой области. Об этом Степанов рассказал в ходе традиционного брифинга, сообщает 24 канал.

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По информации, которую Минздрав получает от руководителей областей, мы видим, что почти все области уже выплатили зарплату врачам за март. В целом это получилось 10 тысяч 79 медицинских работников,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас информация пока уточняется, но уже сегодня она должна быть окончательной. Тогда уже Министерство здравоохранения сможет четко сказать, что происходит в каждой области.

"На сегодня это Киевская область, Львовская, Херсонская... Почти все, по их отчетам, выплатили заработную плату", – подчеркнул Максим Степанов.

Отдельно он рассказал о зарплатах медиков за апрель. Ведь из-за второго этапа медреформы там выплаты будут происходить через договора с Нацсоюсом здоровья Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро заключены договоры со всеми экстренными медицинскими пособиями, началось уже перечисление средств. Но я требую от Нацсоюза здоровья ускорить этот процесс,

– заявил глава Минздрава.

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Также он ответил на вопрос о том, должен ли получать доплату тот медик, который не работает с больными коронавирусом постоянно, но привлекается к такой работе.

"Персональный состав тех, кто работает с коронавирусом, определяет конкретный главный врач. Он же непосредственно и получает средства за лечение больных коронавирусом, где учтены 300% доплаты работникам", – отметил Степанов.

По его словам, уже сам главный врач будет определять, которому медицинскому работнику что платить. В частности, это может касаться и медиков, которые не входят в штаб медучреждения – для этого есть необходимые механизмы выплат.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 тысяч 847 случаев заболевания коронавирусом. Из-за болезни умерли 456 человек, но уже 4 143 больных смогли выздороветь.



Отдельной категорией больных являются именно медицинские работники, ведь чуть ли не каждый 5 больной – медик. Всего за время пандемии в Украине заболели 3 208 медработников.