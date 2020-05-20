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Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя НСЗУ, чтобы назначить своего человек

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Максим Степанов
Максим Степанов / Фейсбук

Министр здравоохранения Максим Степанов решил сам назначить председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), несмотря на итоги конкурса и три кандидатуры.

Об этом глава Минздрава заявил во время заседания правительства в среду, 20 мая, пишет Здоровье 24.

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Максим Степанов сказал, что на должность председателя НСЗУ провели конкурс в январе 2020 года, когда он еще не был на посту главы Министерства здравоохранения.

Я провел собеседования согласно законодательству с тремя людьми, которые победили на этом конкурсе, подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса. Также принято сегодня распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы,
– сказал Степанов.

Вероятно, по словам главы Минздрава, уже на следующее заседание Кабмина он вынесет предложение касательно собственной кандидатуры на эту должность.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Национальная служба здоровья Украины Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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