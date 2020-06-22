Степанов пригрозил руководству львовских медиков увольнением
Именно на Львовщине в последнее время выявляют больше всего случаев заражения коронавирусом по Украине. Вследствие этого глава Минздрава Максим Степанов прибыл в регион с рабочим визитом, чтобы выяснить причину такого резкого всплеска заболеваемости.
После рабочего визита Степанов заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятие ряда срочных и взвешенных решений и кадровых изменений, сообщает пресс-служба Минздрава.
К теме За сутки на Львовщине обнаружили 200 новых случаев заражения COVID-19
По словам Степанова, во время визита на Львовщину он обнаружил ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большую очередь на проведение тестирований. Из-за этого он принял решение сменить руководство лаборатории.
Кроме этого, Степанов поставил задачу увеличить количество тестирований на коронавирус в регионе. Зато Минздрав в свою очередь изменит финансирование COVID-пакета для Львовской области.
Отметим, что за последние сутки на Львовщине зафиксировали антирекорд новых больных COVID-19 – за минувшие сутки болезнь обнаружили у 200 человек.
Зато Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что есть 2 причины таких показателей: открытые границы и общая расслабленность.