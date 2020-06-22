Именно на Львовщине в последнее время выявляют больше всего случаев заражения коронавирусом по Украине. Вследствие этого глава Минздрава Максим Степанов прибыл в регион с рабочим визитом, чтобы выяснить причину такого резкого всплеска заболеваемости.

После рабочего визита Степанов заявил, что ситуация в регионе требует от Минздрава принятие ряда срочных и взвешенных решений и кадровых изменений, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам Степанова, во время визита на Львовщину он обнаружил ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большую очередь на проведение тестирований. Из-за этого он принял решение сменить руководство лаборатории.

Максим Степанов “Я вижу проблему руководства – и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе я не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос о замене руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы”.

Кроме этого, Степанов поставил задачу увеличить количество тестирований на коронавирус в регионе. Зато Минздрав в свою очередь изменит финансирование COVID-пакета для Львовской области.

Отметим, что за последние сутки на Львовщине зафиксировали антирекорд новых больных COVID-19 – за минувшие сутки болезнь обнаружили у 200 человек.

Зато Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что есть 2 причины таких показателей: открытые границы и общая расслабленность.

От начала пандемии коронавируса во Львовской области обнаружили 3 980 случаев заражения коронавирусом. Увы, 114 пациентов умерли, но 674 человека преодолели заболевания.