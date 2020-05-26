Степанов ссылался на несуществующий приказ о поставках скандальных защитных костюмов

Министр здравоохранения утверждает, что скандальные защитные костюмы (которые Минздрав закупил для защиты украинских врачей от COVID-19) уже направляются в больницы. Степанов заверил, что приказ о распределении костюмов уже есть на сайте министерства, но по состоянию на вечер 25 мая этого приказа до сих пор там нет.

В эфире "Свободы слова" Степанов заверил, что свыше 71 тысячи костюмов, которые заказал Минздрав, уже прибыли в Украину и поставляются в больницы, сообщает 24 канал.

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Во время эфира депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина напомнила Степанову о его заявлении на прошлой неделе, а именно что костюмы биологической защиты для врачей уже якобы поставляют в больницы.

По словам Стефанишиной, нардепы "Голоса" проверили на таможне и обнаружили, что защитные костюмы не поставляются в Украину в полном объеме. Также она добавила, что на сайте министерства здравоохранения нет приказа по распределению этих костюмов.

Министр ответил, что им подписан приказ, который опубликован на сайте Минздрава. По его словам, свыше 71 тысячи костюмов уже прибыли в Украину и соответствующие предприятия министерства уже развозят их в конкретно определенные больницы.

Они все приехали в три области... Количество костюмов, которое было закуплено Минздравом, немного больше, чем 71 тысяча, они все приехали и поставляются сейчас в больницы. Подписан мой приказ по распределению, каким образом будут происходить эти распределения и в какие больницы они едут. Он (приказ – ред.), конечно, есть на сайте здравоохранения,

– заявил Степанов.

Редакция 24 канала лично проверила, есть ли на официальном сайте Министерства здравоохранения приказ о распределении защитных костюмов. Но по состоянию на вечер 25 мая найти его так и не удалось. Приказ о распределении, который должен быть подписан Степановым и обнародован на сайте, – отсутствует.

Что известно о скандале с закупкой медицинских костюмов

Нардеп из фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, что Минздав закупил одноразовые костюмы для врачей на 40% дороже, чем мог это сделать. В тот момент, когда отечественные производители предлагали костюмы по 245 гривен за единицу товара, тендер выиграла китайская компания, которая продает один костюм за 488 гривен.

Экономия могла составить 13,7 миллиона гривен, благодаря чему можно было бы приобрести еще 50 тысяч костюмов. Однако, министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать эти документы.

Депутат также отметила, что о фирме-победительнице и ее собственниках почти ничего не известно, а 99% их тендеров – защита от коронавируса.

Согласно договору, Украина должна была получить защитные костюмы к 1 мая, но впоследствии поставки задержали.