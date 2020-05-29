Степанов выбирает главу НСЗУ: что известно о кандидатах – список
На конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) зарегистрировались 28 человек. Что известно о кандидатах – читайте дальше.
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что его интересует не фамилия человека, а именно то, что кандидат должен быть эффективным и "мог нормально построить работу НСЗУ". Напомним, что глава Минздрава решил сам назначить главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), несмотря на итоги конкурса и трех победителей.
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Издание LIGA.net опубликовало список кандидатов на должность главы НСЗУ.
Требования претендентам
22 мая Национальное агентство по вопросам госслужбы вывесило объявление о новом конкурсе на должность главы НСЗУ, Среди них – опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий не менее трех лет. Однако это невозможно выполнить, ведь закон о государственных фингарантиях одобрили осенью 2017-го, и ему нет трех лет.
Альтернативой является три года на должностях государственной службы категории А или Б или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления. Первый глава НСЗУ Олег Петренко прокомментировал это, назвав отбор фарсом.
Кандидаты на должность председателя НСЗУ
На новый конкурс выдвинули кандидатуры 13 работников НСЗУ.
- Дмитрий Черныш, руководитель Департамента развития электронной системы здравоохранения;
- Наталья Рябцева, заместитель председателя. Отмечается, что на предыдущем собеседовании она не подошла Степанову как финалистка конкурса;
- Александр Жигинас, директор департамента мониторинга;
- Александра Машкевич, начальница работы по управлению договорами по специализированной медпомощи;
- Владимир Пляцек, директор Центрального межрегионального департамента;
- Наталья Будяк, директор Восточного межрегионального департамента;
- Марьяна Возница, директор Западного межрегионального департамента
- Виктория Милютина, директор Северного межрегионального департамента;
- Дмитрий Самофалов, директор Южного межрегионального департамента;
- Александр Рябец, директор Департамента информационных технологий;
Также от НСЗУ подавались, но их заявления отклонили из-за несоответствия критериям отбора:
- Игорь Костыря, заместитель директора департамента информационных технологий НСЗУ;
- Иван Горох, начальник отдела взаимодействия с государственными органами;
- Андрей Виленский, руководитель департамента договоров.
От Минздрава подали заявление на должность главы НСЗУ
- Ирина Немирович (Литовченко), бывшая глава директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава. Немирович уволилась практически со всей командой своего директората в конце 2019 года из-за несогласия с политикой нового министра Зоряны Скалецкого.
- Оксана Сухорукова, глава директората медицинских услуг Минздрава. Она открыто не соглашается с политикой министра Минздрава Максима Степанова, а ранее выступала против политики Скалецкого.
Среди медиков на голову НСЗУ выдвинули кандидатуры:
Константин Ярынич, нардеп 8 созыва от Блока Петра Порошенко, В. А. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра. Издание LB пишет, что он главный кандидат на должность.
Известно, что Ярынич поддерживает политику Степанова и критикует НСЗУ. На должности планирует сохранить дотации "для сохранения инфекционных больниц и психиатрической службы".
У Константина Ярынича в апреле был конфликт с НСЗУ, когда один пациент пожаловался Национальной службе здоровья Украины на онкоцентр за то, что по контракту больницы с НСЗУ услуги должны быть безвозмездными.
Сергей Красюк, завотделением неотложной терапии в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.
Максим Ионов, экс-руководитель департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации. В издании отметили, что его документы не соответствуют формальным критериям объявления.
Владимир Бурко, его заявка не соответствовала требованиям объявления. Человек с таким ФИО работает врачом в сети частных клиник Viva как кардиолог, гастроэнтеролог, терапевт.
Орест Каракевич, мужчина с этим именем является врачом, майдановцем и ветераном войны на Востоке, но не прошел по требованиям объявления.
Другие кандидаты
- Михаил Коханий, человек с таким ФИО значится начальником отдела Департамента охраны культурного наследия КГГА.
- Тарас Кириченко, человек с таким ФИО руководила департаментом регистрационных услуг Запорожского городского совета.
- Анна Дмитренко, документы не соответствуют объявлению на должность председателя НСЗУ.
- Гуркина Ольга Юрьевна, не прошла по требованиям, информации о человека нет в сети.
- Максим Бекало, документы не соответствуют требованиям объявления. В конце 2019 года он уже подавался на конкурс на главу НСЗУ.
- Вадим Аристов, ранее также подавался на конкурс на главу НСЗУ, противник команды Супрун, заявка не отвечала требованиям объявления.
- Елена Рыбакова, человек с таким ФИО работает главным специалистом в Одесском облсовете. Документы не соответствуют объявлению.