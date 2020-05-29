На конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) зарегистрировались 28 человек. Что известно о кандидатах – читайте дальше.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что его интересует не фамилия человека, а именно то, что кандидат должен быть эффективным и "мог нормально построить работу НСЗУ". Напомним, что глава Минздрава решил сам назначить главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), несмотря на итоги конкурса и трех победителей.

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Издание LIGA.net опубликовало список кандидатов на должность главы НСЗУ.

Требования претендентам

22 мая Национальное агентство по вопросам госслужбы вывесило объявление о новом конкурсе на должность главы НСЗУ, Среди них – опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий не менее трех лет. Однако это невозможно выполнить, ведь закон о государственных фингарантиях одобрили осенью 2017-го, и ему нет трех лет.

Альтернативой является три года на должностях государственной службы категории А или Б или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления. Первый глава НСЗУ Олег Петренко прокомментировал это, назвав отбор фарсом.

Кандидаты на должность председателя НСЗУ

На новый конкурс выдвинули кандидатуры 13 работников НСЗУ.

Дмитрий Черныш , руководитель Департамента развития электронной системы здравоохранения;

, руководитель Департамента развития электронной системы здравоохранения; Наталья Рябцева , заместитель председателя. Отмечается, что на предыдущем собеседовании она не подошла Степанову как финалистка конкурса;

, заместитель председателя. Отмечается, что на предыдущем собеседовании она не подошла Степанову как финалистка конкурса; Александр Жигинас , директор департамента мониторинга;

, директор департамента мониторинга; Александра Машкевич , начальница работы по управлению договорами по специализированной медпомощи;

, начальница работы по управлению договорами по специализированной медпомощи; Владимир Пляцек , директор Центрального межрегионального департамента;

, директор Центрального межрегионального департамента; Наталья Будяк , директор Восточного межрегионального департамента;

, директор Восточного межрегионального департамента; Марьяна Возница , директор Западного межрегионального департамента

, директор Западного межрегионального департамента Виктория Милютина , директор Северного межрегионального департамента;

, директор Северного межрегионального департамента; Дмитрий Самофалов , директор Южного межрегионального департамента;

, директор Южного межрегионального департамента; Александр Рябец, директор Департамента информационных технологий;

Также от НСЗУ подавались, но их заявления отклонили из-за несоответствия критериям отбора:

Игорь Костыря, заместитель директора департамента информационных технологий НСЗУ;

Иван Горох, начальник отдела взаимодействия с государственными органами;

Андрей Виленский, руководитель департамента договоров.

От Минздрава подали заявление на должность главы НСЗУ

Ирина Немирович (Литовченко) , бывшая глава директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава. Немирович уволилась практически со всей командой своего директората в конце 2019 года из-за несогласия с политикой нового министра Зоряны Скалецкого.



, бывшая глава директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава. Немирович уволилась практически со всей командой своего директората в конце 2019 года из-за несогласия с политикой нового министра Зоряны Скалецкого. Оксана Сухорукова, глава директората медицинских услуг Минздрава. Она открыто не соглашается с политикой министра Минздрава Максима Степанова, а ранее выступала против политики Скалецкого.

Среди медиков на голову НСЗУ выдвинули кандидатуры:

Константин Ярынич, нардеп 8 созыва от Блока Петра Порошенко, В. А. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра. Издание LB пишет, что он главный кандидат на должность.

Известно, что Ярынич поддерживает политику Степанова и критикует НСЗУ. На должности планирует сохранить дотации "для сохранения инфекционных больниц и психиатрической службы".

У Константина Ярынича в апреле был конфликт с НСЗУ, когда один пациент пожаловался Национальной службе здоровья Украины на онкоцентр за то, что по контракту больницы с НСЗУ услуги должны быть безвозмездными.

Сергей Красюк, завотделением неотложной терапии в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Максим Ионов, экс-руководитель департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации. В издании отметили, что его документы не соответствуют формальным критериям объявления.

Владимир Бурко, его заявка не соответствовала требованиям объявления. Человек с таким ФИО работает врачом в сети частных клиник Viva как кардиолог, гастроэнтеролог, терапевт.

Орест Каракевич, мужчина с этим именем является врачом, майдановцем и ветераном войны на Востоке, но не прошел по требованиям объявления.

Другие кандидаты