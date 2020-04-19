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Степанов назвал причины увеличения количества зараженных коронавирусом

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Каковы причины увеличения количества зараженных коронавирусом / Getty Images

Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине, является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количества тестирований ПЦР.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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По его словам, из-за несоблюдения рекомендаций Минздрава проявления болезни были на 4 – 5 день после инфицирования.

"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на Вербное воскресенье не ходить массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4 – 5 день после того, как люди инфицировались. И мы увидели сразу рост заболеваемости", – сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что второй причиной того, что возросло количество подтвержденных случаев, является увеличение тестирований на ПЦР.

"За 10 дней было около 1000 тестирований, а сейчас около 5 тысяч", – добавил министр.

По состоянию на утро 19 апреля в Украине 5 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.


Как защитить себя от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Максим Степанов Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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