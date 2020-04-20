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Степанов рассказал об условиях поступления в интернатуру и зарплате врачей-интернов

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Степанов рассказал об условиях поступления в интернатуру / news.bigmir.net

Условия поступления выпускников медицинских вузов в интернатуру в 2020 году останутся неизменными. Однако в Программе медицинских гарантий не предусмотрена зарплата для врачей-интернов. В Минздраве обещают уже вскоре решить эту проблему.

Об условиях поступления выпускников медицинских вузов в интернатуру рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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В этом году поступление в интернатуру для выпускников вузов является неизменным,
– отметил Степанов.

По его словам, в вузах будут работать комиссии. Выпускникам медицинских учреждений, которые будут учиться за государственные деньги, будут предлагать места для прохождения интернатуры.

Глава Минздрава также пояснил, что в ведомстве провели анализ в Программе медицинских гарантий. Оказалось, что там не предусмотрена зарплата для врачей-интернов.

Минздрав будет корректировать это, чтобы интерны смогли спокойно завершить учебу в новых условиях,
– добавил Степанов.

Сейчас имеющимися инструкциями Министерства проблема не решена, однако в Минздраве обещают уже вскоре принять необходимые меры.

Что такое Программа медицинских гарантий?Она заработала с 1 апреля 2020 года. Программа дала старт второй волне трансформации системы здравоохранения.

Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Максим Степанов Медицина
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