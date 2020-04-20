Степанов рассказал об условиях поступления в интернатуру и зарплате врачей-интернов
Условия поступления выпускников медицинских вузов в интернатуру в 2020 году останутся неизменными. Однако в Программе медицинских гарантий не предусмотрена зарплата для врачей-интернов. В Минздраве обещают уже вскоре решить эту проблему.
Об условиях поступления выпускников медицинских вузов в интернатуру рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
Читайте также В Украине около тысячи медработников заболели коронавирусом
В этом году поступление в интернатуру для выпускников вузов является неизменным,
– отметил Степанов.
По его словам, в вузах будут работать комиссии. Выпускникам медицинских учреждений, которые будут учиться за государственные деньги, будут предлагать места для прохождения интернатуры.
Глава Минздрава также пояснил, что в ведомстве провели анализ в Программе медицинских гарантий. Оказалось, что там не предусмотрена зарплата для врачей-интернов.
Минздрав будет корректировать это, чтобы интерны смогли спокойно завершить учебу в новых условиях,
– добавил Степанов.
Сейчас имеющимися инструкциями Министерства проблема не решена, однако в Минздраве обещают уже вскоре принять необходимые меры.
Что такое Программа медицинских гарантий?Она заработала с 1 апреля 2020 года. Программа дала старт второй волне трансформации системы здравоохранения.
Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
До 10 000 гривен в день: в Минздраве рассказали, сколько стоит лечение от коронавирусасегодня , 01:53
-
В Украине выявили 5 710 случаев заражения коронавирусомсегодня , 09:33
-
Когда украинские медики вернутся домой из Италии: ответ Минздравасегодня , 10:31
-
Как правильно мыть руки: видео19 апреля , 23:54
-
"Это недопустимо", – в МОЗ заявили, что несколько областей скрывают количество больных COVID-19сегодня , 10:19
-
В Украине больше тысячи медработников заболели коронавирусомсегодня , 10:56