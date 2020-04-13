Степанов сообщил, что на днях Украина закупит 90 тысяч костюмов биозащиты

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" вскоре закупит 90 тысяч костюмов биозащиты. Проблему с закупками через Минздрав удалось решить.

О приобретении Украиной средств защиты сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, ведомство постоянно работает над вопросом обеспечения средствами индивидуальной защиты. Работу ведут по нескольким направлениям – закупка за бюджетные деньги и на центральном уровне.

Были проблемы с закупками через Минздрав, сейчас проблему устранили. Арсен Жумадилов (руководитель "Медицинских закупок Украины" – 24 канал) получил задание срочно закупить костюмы биозащиты, респираторы,

– отметил Степанов.

Министр добавил, что на днях Жумадилов будет отчитываться о заключении договоров. Предварительно он сообщил, что у него есть возможность 13 апреля заключить договор на закупку 90 тысяч костюмов биозащиты.

Степанов добавил, что до конца недели костюмы биозащиты начнут поставлять в регионы.

Что известно о "Медицинских закупках Украины"? Организация, которая поэтапно обеспечивает централизованную закупку лекарств и медизделий за деньги государственного бюджета и отвечает за прозрачность и эффективность этих процедур.

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По состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировали 3 тысячи 102 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 97 людям, умерли – 93.

Выздороветь удалось 97 людям, умерли – 93. 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

Кроме того, Рада усилила уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина.



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