Степанов: в Украине ограничения из-за коронавируса останутся надолго

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал пандемию коронавируса COVID-19 "сверхсерьезной проблемой".

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в интервью изданию Украинская правда.

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Степанов сообщил, что определенные ограничения, к примеру, ношение масок и соблюдение дистанции между людьми, будут существовать еще долгое время.

По мнению главы Минздрава, коронавирус – это сверхсерьезная болезнь, с которой мир еще не сталкивался.

Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами... Но наша цель – чтобы как можно скорее смягчить карантин. Как только это станет возможно,

– добавил Степанов.



Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала

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