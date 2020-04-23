Степанов: в Украине ограничения из-за коронавируса останутся надолго
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал пандемию коронавируса COVID-19 "сверхсерьезной проблемой".
Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в интервью изданию Украинская правда.
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Степанов сообщил, что определенные ограничения, к примеру, ношение масок и соблюдение дистанции между людьми, будут существовать еще долгое время.
По мнению главы Минздрава, коронавирус – это сверхсерьезная болезнь, с которой мир еще не сталкивался.
Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами... Но наша цель – чтобы как можно скорее смягчить карантин. Как только это станет возможно,
– добавил Степанов.
Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала
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