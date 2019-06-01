Стероиды могут навредить мужчине: неожиданные детали

Мужчины вредят своей способности иметь детей, когда пытаются стать более привлекательными, принимая стероиды. В погоне за накачанным телом, они могут навредить собственной фертильности.

Это открытие назвали парадоксом Моссман-Пейси. В честь ученых, которые впервые описали его. Они говорят, что парадокс вызывает много проблем в парах, которые пытаются зачать ребенка. Об этом сообщает BBC.

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Доктор Джеймс Моссман из Университета Брауна в США отметил, что мужчины стараются выглядеть действительно большими, чтобы создавать впечатление, что они на вершине эволюционной цепи. Но они делают себя совсем непригодными в эволюционном смысле, потому что все без исключения вообще не имели спермы в эякуляте.

Анаболические стероиды имитируют эффект мужского гормона тестостерона в организме и их используют как препараты, повышающие рост мышц. Эти препараты регулярно используют бодибилдеры.

Профессор Алан Пейси из университета Шеффилда добавил:

Разве это не парадоксально, что мужчины ходят в спортзалы, чтобы выглядеть великолепно, в основном для соблазнения женщин и, не осознавая этого, снижают собственную фертильность.

Анаболические стероиды обманывают гипофиз мозга, заставляя его думать, что яички находятся в состоянии перевозбуждения. Гипофиз реагирует на это и останавливает производство двух гормонов – ФСГ и ЛГ. Это основные гормоны, которые вызывают производство спермы. Исследователи говорят, что подобная ситуация и с мужчинами, которые принимают лекарства для предотвращения облысения.

Препарат финастерид меняет способ обмена тестостерона в организме и ограничивает потерю волос, но побочные эффекты могут включать эректильную дисфункцию и уменьшать фертильность.

Эволюционные неудачники

Мерило успеха в эволюционных терминах – это передача ваших генов следующему поколению. Доктор Моссман сказал, что использование этих препаратов, вызванное желанием стать более привлекательным, может превратить вас в "эволюционного неудачника".

Это не человеческий эквивалент экстравагантного павлиньего хвоста, который делает мужчин более привлекательными для женщин и увеличивает шансы на передачу генов следующему поколению.



Исследователи, изучающие теорию парадокса

Есть некоторые примеры в природе, когда животное жертвует своей способностью размножаться. Некоторые виды птиц используют кооперативное воспитание, когда определенные особи отказываются от собственного потомства, чтобы помочь вырастить потомков близких родственников.

Но даже это может иметь смысл в эволюционных терминах, поскольку половина ваших генов совпадает с таковыми у братьев и сестер, так что они все равно передаются следующим поколениям, хотя и косвенно.

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