Многие родители сомневаются, водить ли детей в больницу в период пандемии коронавируса. Беспокоиться о безопасности ребенка – это вполне нормально, но не стоит сомневаться относительно врачебных осмотров и вакцинации своих детей, если такая необходимость существует.

Врачи и эксперты обеспокоены, что страх родителей перед коронавирусом мешает защите их детей от других болезней в долгосрочной перспективе, рассказала врач-педиатр Ирина Иванюк.

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Понятно, что многие семьи выбирают оставаться дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Впрочем, есть ситуации, когда визит к врачу необходим.

По словам врача Ирины Иванюк, педиатры особенно тщательно относятся к планированию обследований и посещений больного ребенка в разное время дня. Многие клиники разбивают штат персонала, поэтому некоторые медработники занимаются только обследованиями, а другие консультируют больных пациентов.

Для дополнительного снижения риска распространения инфекции, врачи ограничивают количество родителей, которые могут посещать кабинет осмотра и требуют от каждого посетителя носить маску. Кроме тщательного планирования часов и мест посещения, в учреждении придерживаются строгой санитарии.

Что следует знать: