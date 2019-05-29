Стоит ли дополнительно употреблять витамин В12: объяснение Супрун

При употреблении некоторых витаминов из группы B нужно обращать внимание на их совместимость. В некоторых случаях из-за взаимодействия с другими витаминами или лекарствами, витамины, которые вы принимаете дополнительно, могут плохо усваиваться или даже вредить здоровью.

Поэтому и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует всегда консультироваться с врачом перед употреблением витаминов.

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Витамин В12 (цианокобаламин) – что это? Это витамин группы B, который нужен для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК.

Дефицит витамина приведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксического соединения), к анемии, потере баланса, "туману в голове", онемению конечностей, утомляемости и ухудшению памяти.

Врач Ульяна Супрун "Больше всего проявляется недостаток витамина В12: в старшем возрасте, после операции по уменьшению желудка, при пониженной кислотности желудка или приеме лекарств для ее снижения, при приеме препаратов против изжоги, при болезнях желудочно-кишечного тракта (как болезнь Крона), в случае веганского рациона".

У человека витамин накапливается, и его запасов хватает на несколько лет. Именно поэтому люди на веганстве и сыроедении чувствуют себя хорошо. Через несколько лет большинство возвращается к потреблению мяса и не успевают испытать симптомов недостатка витамина В12.

Сколько и как принимать витамин В12

Суточная потребность витамина В12 зависит от возраста. Для взрослых она составляет 2,4 мкг в день. Для беременных женщин и кормящих – потребность в этом витамине немного больше.

Эффективно потреблять дозу в 1000 мкг витамина в сутки перорально.

При проблемах с желудочно-кишечным трактом витамин В12 будет плохо усваиваться из пищи. Но прием большой дозы все же позволит преодолеть ограничения. Этот витамин может запасаться и не является токсичным, поэтому есть смысл пить или колоть его не постоянно, а курсами.

Важно пить витамин комплексами, а не на постоянной основе, а также избрать правильную форму.

Витамин В12 и витамин В9 взаимодействуют. К примеру, если человек не ест мяса, но употребляет много овощей (витамин В9), то анализ не покажет дефицита витамина В12.

Это происходит из-за того, что В9 и В12 вовлечены в один и тот же метаболический путь. Но это не значит, что можно обойтись без В12 и не принимать его ни в еде, ни в виде таблеток или инъекции. Маскировать не значит компенсировать.

Нужно осторожно пить витамин В12 с лекарствами.

Чтобы проверить уровень дефицита витамина необходимо сдать анализ на гомоцистеин – этого вещества становится больше, если нам не хватает витамина В12. Но этот анализ не является абсолютно надежным. Если потреблять большие дозы фолиевой кислоты, как в случае веганского рациона, уровень гомоцистеина будет в норме.

Где содержится витамин В12

Витамин В12 есть в пище животного происхождения, прежде всего, в красном мясе, печени и рыбе. Он также есть в яйцах, молоке. К некоторым продуктам его могут добавлять дополнительно. Об этом должно быть указано на этикетках продуктов.

Ульяна Супрун "Некоторые ярые сторонники исключительно растительного рациона и всего натурального приводят пример травоядных приматов – мол, они едят только фрукты, и не испытывают недостатка В12. Но приматы потребляют термитов и других насекомых, и вместе с ними достаточное количество В12. Приматам, которых держат в вольерах на чисто вегетарианском рационе, может не хватать В12".

Кому необходимо дополнительно употреблять В12

Веганам и вегетарианцам со стажем. Людям с пониженной кислотностью желудка. Людям, у которых есть хронические болезни кишечника, как болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, перенесенные операции на желудочно-кишечном тракте. Людям старше 50 лет. Людям, больным СПИДом. Пациентам, принимающим антациды, метформин для лечения диабета.

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