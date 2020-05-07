Стоит ли паниковать из-за мутации коронавируса

Заявление американских ученых по выявлению мутаций штамма SARS-CoV-2, который может быть более заразным по сравнению со штаммом, который доминирует сейчас в США и Европе, вызвало волну тревожных публикаций. Вирусологи из других исследовательских центров объясняют, почему причин для паники, по крайней мере сейчас, нет.

Все вирусы видоизменяются и мутации могут происходить каждый раз, когда копируется генетическая последовательность вируса. По словам вирусологов из Университета Юты (США), в этом нет опасности.

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Быстрая репликация вируса обеспечивает генетическое разнообразие и может ускорить его дальнейшее распространение в популяции, однако мутации не обязательно увеличивают потенциальную опасность вируса.

Пока нет убедительных доказательств того, что любая мутация изменила патогенность SARS-CoV-2 или его передачу,

– соглашается Люси ван Дорп из Университетского колледжа Лондона.

Именно под ее руководством команда ученых обнаружила 198 повторяющихся мутаций, изучая геномы 7500 пациентов с COVID-19.

Что именно определили ученые

Публикация спорного исследования ученых из Лос-Аламосской национальной лаборатории был опубликован на сайте bioRxiv. Команда назвала свои выводы "неотложными". В работе речь шла о конкретной мутации – D614G, которая вроде бы становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным.

Кроме того, исследователи из Национальной лаборатории Лос Аламос в штате Нью-Мексико заметили смену "шипа", который придает вирусу его выразительную особую форму.

Почему другие ученые призвали не волноваться из-за открытия новой мутации

Научное сообщество призвало рассматривать такие заявления со скептицизмом. В частности, ученый из Гарвардского университета Уильям Хенедж считает, что высокая частота мутации D614G может быть связана с ошибками секвенирования (биохимический метод установления последовательности нуклеотидных оснований ДНК).

Возвращаясь к исследованию Люси ван Дорп из Университетского колледжа Лондона, выявлены 198 повторяющихся мутаций не означают, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидали ученые.

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