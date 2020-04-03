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Стоит ли покупать лекарства от коронавируса, если Украина утвердила протокол лечения

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В Украине утвердили протокол лечения больных коронавирусом. Следовательно, перечень препаратов, который в нашей стране фактически признали эффективным, теперь известен. Это может побудить людей покупать эти лекарства в аптеках для домашней аптечки и лечиться самостоятельно. Объясняем, можно ли покупать эти препараты и стоит ли полагаться на их "эффективность".

ВОЗ до сих пор не подтвердила эффективность ни одного средства профилактики или лечения коронавируса. Но в Украине уже есть протокол лечения с перечнем препаратов, которые будут применять к больным COVID-19.

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Во всем мире коронавирус COVID-19 лечат симптоматически: если повышается температура, больному дают жаропонижающее, если есть бактериальное осложнение, то назначают антибиотик. Лечение больных происходит по протоколам, которые разрабатывает каждая страна.

В украинском протоколе лекарство от малярии, Эболы и препарат для людей с ВИЧ. Все они сейчас проходят клинические испытания. Назначать их может только врач. Поэтому не следует покупать их в аптеке или заказывать в интернете.

Антибиотики

Пить антибиотики для профилактики коронавируса – неэффективно. Они действуют на бактерии, а не на вирусы. Только врач может в случае коронавируса прописать антибиотик – чтобы вылечить сопутствующие болезни.

Арбидол

Противовирусный препарат Арбидол создали в 1970-х годах для лечения гриппа и простуды. Купить препарат можно в постсоветских странах и в Китае. Китай в феврале внес его в рекомендации по лечению коронавируса для госпитализированных пациентов с пневмонией и осложнениями от нее. Клинические исследования препарата продолжаются.

Протефлазид

Для профилактики и лечения коронавируса президент Академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк предложил использовать спиртовую настойку Протефлазид. Это настойка двух видов трав – щучки и вейника. Производитель "Экофарм" развозит ее в киевские инфекционные больницы и советует профилактически принимать 15 капель в день.

После волны публикаций в СМИ Академия признала, что они только "теоретически исследовали действие препарата против коронавируса в доклинических испытаниях".

Антикоронавирус

В украинских аптеках начали появляться лекарства под названием Антикоронавирус. Таблетки стоят 55 гривен, приобрести можно в Днепре, принимать – внутренне. Препарат с таким же названием продавали и в Беларуси. Там это был экстракт 10% прополиса на кремниевой воде. ВОЗ об этом еще ничего не говорит.

Амизон

Амизон – лекарственное средство, которое компания "Фармак" предлагает использовать для борьбы с коронавирусом. Клинически эффективность этого препарата против коронавируса не подтверждена. В самой компании сообщили, что он прошел первую из четырех стадий клинических испытаний в ЕС и США.

Вакцина БЦЖ

Ученые испытывают ее как метод борьбы с коронавирусом в Греции, Нидерландах, Австралии и Германии на двух уязвимых группах: медиках и пожилых людях. Результаты испытаний будут через несколько месяцев. Ранее ВОЗ заявляла, что вакцина БЦЖ может быть эффективной не только в борьбе с туберкулезом, но и уменьшает у детей смертность от различных патогенов в первый год после вакцинации.

Вакциной БЦЖ ученые заинтересовались после того, как сравнили статистику коронавируса в разных странах. Обнаружили, что в странах, где делают прививки от туберкулеза, меньше больных COVID-19.

Декасан

Препарат испытывали в лабораториях Нацакадемии последипломного образования имени Шупика для инфекционного бронхита птиц. Его вызывает один из видов коронавируса, но не COVID-19. Впоследствии Минздрав посоветовал не доверять такой рекламе. Гендиректор компании "Юрия-Фарм" извинился и признал, что Декасан не лечит коронавирус. Антимонопольный комитет запретил рекламу лекарств, которые якобы лечат от коронавируса. За это производителей лекарств и рекламодателей могут оштрафовать.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине ВОЗ Медицина Лекарства Новости Здоровье Лечение
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