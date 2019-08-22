Стоит ли пользоваться отбеливающей зубной пастой

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Вред отбеливающих паст
Вред отбеливающих паст / unsplash.com

У отбеливающих паст очень высокий RDA или индекс абразивности. Так, они не вымывают пигмент из эмали, а механически стирают поверхность.

Если вы любите кофе, такие пасты помогут поддерживать цвет зубов относительно светлым и даже создадут иллюзию отбеливания. Однако частое использование таких средств вредит эмали.

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Отбеливающими пастами нельзя пользоваться постоянно, а противопоказания включают повышенную чувствительность зубов, эрозию и клиновидные дефекты.

Відбілювальні пасти не можуть пошкодити зуби
Отбеливающие пасты могут повредить зубы

Пасты с эффектом отбеливания могут быть не абразивными, а содержать ферменты, которые разрушают бактериальный пигментированный налет  – папаин или бромелаин, а также вещества, препятствующие образованию налета и зубного камня – полидон и пирофосфаты.

Но, как и абразивные, зубные пасты с ферментами только уберут зубной налет и вернут естественный цвет эмали. Тот, кто следит за гигиеной и не злоупотребляет кофе или красным вином, эффекта отбеливания скорее всего не заметит.

К слову, щетки с режимом отбеливания действуют по тому же принципу: налет с поверхности они убрать могут, но пигмент из эмали – нет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Гигиена Стоматология
Источник: Здоровье 24
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