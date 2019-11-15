Стоит ли проводить сеансы психотерапии онлайн

Сегодня все чаще можно встретить предложения прохождения психотерапии в интернете, но насколько она эффективна? Исследования подтверждают результативность, но этот вид психотерапии имеет свои ограничения, которые необходимо учитывать.

Например, исследования 2018 года показало, что когнитивно-поведенческая терапия в режиме онлайн является "эффективной, приемлемой практикой". Журнал Psychology Today публикует плюсы и минусы онлайн-терапии. Читайте также: Психологическое насилие: виды и вред Плюсы психотерапии онлайн Люди в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах, могут иметь легкий доступ к психотерапии.

Большинство услуг онлайн-терапии стоят дешевле.

Удобство планировки, не нужно тратить время на дорогу.

Исследования показывают, что онлайн-терапия требует от терапевта в 7,8 раза меньше времени, чем индивидуальное лечение, то есть психотерапевты могут помогать большему количеству людей.

Некоторым людям легче раскрыть личную информацию, когда они делятся ею в интернете.

Люди с тревогой, особенно с социальными фобиями, чаще обращаются к онлайн-терапевту.

Психотерапию можно проводить с разных концов страны Недостатки психотерапии онлайн Онлайн-терапия не желательна для людей с определенными проблемами или состояниями (суицидальные намерения или психозы).

Не имея возможности общаться лицом к лицу, терапевты не видят язык тела и другие подсказки, которые могут помочь им прийти к соответствующему диагнозу.

Технологические проблемы могут стать барьером. Пропущенные звонки, замороженные видео и проблемы с доступом к чату не способствуют лечению.

Некоторые люди, которых рекламируют как онлайн-терапевтов, могут не иметь соответствующего образования и подготовки.

Может быть трудно создать терапевтический альянс, когда встречи проходят не вживую.

Терапевтам может быть сложно помочь пациенту в случае кризиса. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.