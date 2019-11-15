Стоит ли проводить сеансы психотерапии онлайн

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Психотерапия онлайн / unsplash.com

Сегодня все чаще можно встретить предложения прохождения психотерапии в интернете, но насколько она эффективна? Исследования подтверждают результативность, но этот вид психотерапии имеет свои ограничения, которые необходимо учитывать.

Например, исследования 2018 года показало, что когнитивно-поведенческая терапия в режиме онлайн является "эффективной, приемлемой практикой". Журнал Psychology Today публикует плюсы и минусы онлайн-терапии.

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Плюсы психотерапии онлайн

  • Люди в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах, могут иметь легкий доступ к психотерапии.
  • Большинство услуг онлайн-терапии стоят дешевле.
  • Удобство планировки, не нужно тратить время на дорогу.
  • Исследования показывают, что онлайн-терапия требует от терапевта в 7,8 раза меньше времени, чем индивидуальное лечение, то есть психотерапевты могут помогать большему количеству людей.
  • Некоторым людям легче раскрыть личную информацию, когда они делятся ею в интернете.
  • Люди с тревогой, особенно с социальными фобиями, чаще обращаются к онлайн-терапевту.

Психотерапію можна проводити з різних кінців країни
Психотерапию можно проводить с разных концов страны

Недостатки психотерапии онлайн

  • Онлайн-терапия не желательна для людей с определенными проблемами или состояниями (суицидальные намерения или психозы).
  • Не имея возможности общаться лицом к лицу, терапевты не видят язык тела и другие подсказки, которые могут помочь им прийти к соответствующему диагнозу.
  • Технологические проблемы могут стать барьером. Пропущенные звонки, замороженные видео и проблемы с доступом к чату не способствуют лечению.
  • Некоторые люди, которых рекламируют как онлайн-терапевтов, могут не иметь соответствующего образования и подготовки.
  • Может быть трудно создать терапевтический альянс, когда встречи проходят не вживую.
  • Терапевтам может быть сложно помочь пациенту в случае кризиса.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Интернет Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология
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