Стоит ли смотреть порно вместе с партнером

Многие не воспринимают, когда их партнер смотрит фильмы жесткого эротического содержания. Это связано с тем, что людям неприятна мысль о том, что смотрят не на них.

О преимуществах и недостатках совместного просмотра взрослого контента рассказала сексолог Ольга Власенко.

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Когда точно не стоит смотреть порно вместе

Зависимость от порно у одного из партнеров. Это когда секс без порно на фоне не может состояться. Скучно, пресно, не интересно. Всегда нужно поглядывать на экран.

Один из партнеров не любит взрослое видео. Вы конечно можете уговорить партнера, но не факт, что он согласится без последствий для ваших отношений. Человек может терпеть и молча заниматься сексом под порно. А внутри сгорать от ревности и чувства неполноценности с мыслями "это что же я совсем его не возбуждаю?".

Порнозависимость – проблема 21 века. Очень часто мужчины становятся зависимыми от порно и без него ни эрекции, ни эякуляции, ни оргазма и удовольствия. Женщины не далеко ушли. Многие оргазм испытывают только под порно, а с мужем не могут.



Порно может вызвать проблемы в сексе

Когда можно смотреть порно вместе

Обычная прелюдия надоела и вы хотите экспериментов. Можно посмотреть порно вместе чтобы возбудиться. Только не очень часто, иначе рискуете попасть в зависимость.

Есть фантазии о групповом сексе, но реальных людей приглашать в постель не хочется.

Хотите узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером. Через видео можно показать и рассказать как именно вам хочется заняться сексом. Иногда нам сложно рассказать о своих фантазиях. Другое дело – показать их на экране.

А еще совместный просмотр порно снимает с человека маску "я не такой". Партнеры избавляются от чувства стыда и неудобства, сближаются, понимают что секс это не стыд и грязь и все им занимаются!

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