Стоит ли запрещать курение электронных сигарет в общественных местах: опрос
Правительство решило инициировать изменения в законодательство: все электронные сигареты и новейшие табачные изделия должны приравниваться к обычным сигаретам. Предлагаем вам высказать свое мнение по этому поводу в опросе 24 канала.
Согласно последним исследованиям, электронные сигареты не так безопасны, как их считали ранее. Уже известно, что курение электронных сигарет может вызвать депрессию, а также на 30% повышает риски развития астмы, бронхита, эмфиземы.
Важно! Доказано: электронные сигареты провоцируют три тяжелых заболевания
Воспаление и ухудшение целостности эпителиальных клеток, что происходит вследствии курения электронных сигарет, приводит к респираторным заболеваниям. Кроме того, влияние паров от вейпинга повреждает ДНК в клетках легких, что значительно увеличивает риски рака.
Что хочет сделать Кабмин
- Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.
- Запретить курение таких сигарет в общественных местах.
- Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (для электрического нагрева) к другим табачным изделиям.
А что вы считаете по этому поводу?