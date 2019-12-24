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Стоит ли запрещать курение электронных сигарет в общественных местах: опрос

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Стоит ли запрещать курение электронных сигарет в общественных местах / justdial

Правительство решило инициировать изменения в законодательство: все электронные сигареты и новейшие табачные изделия должны приравниваться к обычным сигаретам. Предлагаем вам высказать свое мнение по этому поводу в опросе 24 канала.

Согласно последним исследованиям, электронные сигареты не так безопасны, как их считали ранее. Уже известно, что курение электронных сигарет может вызвать депрессию, а также на 30% повышает риски развития астмы, бронхита, эмфиземы.

Важно! Доказано: электронные сигареты провоцируют три тяжелых заболевания

Воспаление и ухудшение целостности эпителиальных клеток, что происходит вследствии курения электронных сигарет, приводит к респираторным заболеваниям. Кроме того, влияние паров от вейпинга повреждает ДНК в клетках легких, что значительно увеличивает риски рака.

Что хочет сделать Кабмин

  • Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.
  • Запретить курение таких сигарет в общественных местах.
  • Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (для электрического нагрева) к другим табачным изделиям.

А что вы считаете по этому поводу?

 
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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Табак Запрет курения Опрос 24 Новости Здоровье Вейп и электронные сигареты Здоровье Здоровая жизнь
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