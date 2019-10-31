Стоит ли во время секса использовать гель-смазки

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Для чего нужны смазки
Для чего нужны смазки / allure

Некоторые люди не знают, для чего нужны смазки, а часть из них стесняются покупать их в аптеках или магазинах, находясь в плену стереотипов.

Кое-кто считает, что если у женщины мало смазки, то она не хочет партнера, однако это миф, ведь все очень индивидуально, рассказывает журналистка и сексолог Мария Арзамасова.

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Для чего нужны лубриканты

  • Для вагинального секса. На количество естественной смазки влияет множество факторов – стресс, болезни, роды, прием лекарств или контрацептивов. А еще во время довольно длительного акта бывает такое, что вся смазка высыхает. В таком случае важно использовать лубриканты, ведь при недостаточном количестве смазки во влагалище возникают микротравмы и микротрещины, через которые легко проникают инфекции. Да и вообще, смазки делают секс ярче, разнообразнее и интереснее.
     
  • Для ручной стимуляции. Для того, чтобы стимулировать член партнера руками, есть десятки техник, и все они должны выполняться с использованием лубриканта, ведь без него ничего не скользит. Почему не подходит слюна? Быстро высыхает и в ней много бактерий, которые не желательно заносить в микрофлору влагалища. К слову, головку клитора также значительно приятнее стимулировать с помощью лубриканта.


Для чего нужны лубриканты

  • Для орального секса. Лубриканты добавляют в оральный секс разнообразия. Для орального секса есть множество видов лубрикантов: с эффектом горячее/холодное, возбуждающие, со вкусом.
     
  • Анальный секс должен быть только со смазкой. Не ориентируйтесь на порно и не думайте, что сильного плевка достаточно. Стенки ануса очень тонкие и легко травмируются, из-за чего их легко повредить. Для анального секса лучше всего использовать лубриканты на силиконовой основе.
     
  • Секс-игрушки тоже используются только со смазкой, однако на водной основе.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Секс
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