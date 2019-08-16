Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни

Столбняк – это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц. Во многих случаях болезнь заканчивается смертью.

Столбняк встречается во всех частях мира. В ежегодно на земле от столбняка погибает более 160 тысяч человек. Даже в случае применения самых современных методов лечения в развитых странах умирает 30-60% госпитализированных больных. Взамен в регионах, где отсутствует в необходимом количестве противостолбнячная сыворотка смертность достигает 80%. Смертность среди новорожденных детей составляет около 95%.

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29 июня во Львовской области 12-летний мальчик заразился столбняком через царапины на коленях, такие случаи случаются все чаще из-за низкого уровня вакцинации в Украине. Запомните, ревакцинацию дифтерии и столбняка нужно проводить каждые 10 лет. ​

Причины заболевания столбняком

Возникает болезнь от заражения спорами анаэробной палочки Clostridium tetani, которые чаще всего живут в почве вместе и с ее частицами попадают внутрь организма человека через различные повреждения кожи, даже обычные порезы.

Однако обработка раны такими антисептическими средствами как: перекись водорода, йод, зеленка, не сможет обезвредить споры столбняка.

Симптомы столбняка

Симптомы столбняка

Медики выделяют 4 формы столбняка: молниеносную, острую, подострую и хроническую. Болезнь начинается с общей слабости, раздражительности, головной боли, в области раны "тянет" мышцы.

Далее мышцы начинают видоизменяться, особенно возле раны и в жевательных мышцах – больному трудно открыть рот из-за судорог и боли. Возникает тягучая боль в мышцах шеи, затылка, спины, поясницы. У больного может возникать чувство тревоги и страха, а также нарушается сон.

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Впоследствии судороги охватывают все мышцы туловища, от чего больной выгибается дугой. Медики отмечают – если не начать лечение немедленно, человека не удастся спасти.

Также исследования показывают, что у людей, которые болели столбняком, не формируется иммунитет к заболеванию. Поэтому есть риск заболеть снова.

Профилактика столбняка

По словам специалистов, самый эффективный метод предупреждения столбняка – профилактические прививки, которые проводятся с раннего детского возраста.

В случае ранения можно быть защищенным от болезни, если после последней прививки прошло не больше 5 лет. Если прошло больше, то проводится экстренная профилактика столбняка.

Экстренная профилактика – это хирургическая обработка раны и иммунопрофилактика, путем введения столбнячного анатоксина, противостолбнячной сыворотки, противостолбнячного иммуноглобулина.



Наиболее эффективной профилактикой столбняка является прививка, которую делают с раннего возраста

Какой препарат вводить, и его количество зависит от состояния больного и срока обращения. Экстренную профилактику столбняка следует проводить как можно быстрее.

Врачи также рекомендуют внимательно относиться к гигиене тела, следить за чистотой нательного белья. Если вы работали или находились в сельской местности или на природе, следует тщательно помыться, менять одежду и стирать его при горячей температуре.

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