Люди быстрее решают проблемы, которые приносят им сильный дискомфорт. Особенно на такую производительность влияет страх.

К такому выводу пришли психологи из Университета Британской Колумбии, пишет Fast company.

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Страх перед задачей может вызвать такой стресс, что человек не будет прокрастинировать и постарается сделать все как можно быстрее.

Все зависит от восприятия ситуации, выяснили ученые. Например, люди, которые беспокоятся о том, что на пенсии не на что будет жить, на 43% чаще переходят к активному накоплению денег, чем те, кто не переживает и просто ждет.

То же самое касается разводов – если человек считает это стрессовой ситуацией, то он пойдет на болезненный разговор быстрее.



Страх помогает работать / Фото lonsdaleinstitute

Отложенные дела

Если задача неприятная, но терпимая, люди могут откладывать ее на месяцы и даже годы. Ученые предложили выход из таких ситуаций: представьте себе самые негативные последствия своего бездействия. Проще говоря, испугают себя – тогда дела пойдут гораздо быстрее.

Похожий принцип действует, когда людям нужно сделать выбор, что услышать быстрее: хорошую или плохую новость. Большинство выберет плохую, только чтобы избавить себя от негативных эмоций.