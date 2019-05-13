Страх микробов: симптомы проявления и причины
Мизофобия – патологический страх человека загрязнений или заражений, и как следствие – навязчивое стремление избегать возможного прикосновения к окружающим предметам и непосредственного контакта с другими людьми.
Иногда этот деструктивный страх называют гермофобией (в пер. с англ. Germ – микроб) или страхом микробов, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
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Человек, страдающий этим видом фобии, преувеличивает возможную опасность для своего здоровья микроорганизмов, которые есть вокруг. Из-за такого ложного предубеждения, мизофобы пытаются минимизировать необходимость взаимодействия с посторонними людьми и избегают прикосновений к различным вещам (все это для них несет потенциальную опасность).
Люди, страдающие мизофобией, считают, что если они чаще будут мыть руки и обрабатывать окружающие себя предметы антибактериальными средствами, они смогут снизить вероятность заражения. Но такими действиями они только усиливают свою фобию и, соответственно, сами снижают защитные свойства организма.
Симптомы мизофобии
Вегетативные:
- учащение сердцебиения и пульса;
- возникновение одышки и болезненных ощущений в груди;
- расстройства пищеварительной системы, головокружение и тошнота;
- мышечные спазмы и тремор.
Все эти симптомы появляются при непосредственной близости предполагаемой опасности. Для пациента это может быть как прикосновение к дверной ручке, так и приближение к нему незнакомого человека (особенно если он покашливает и чихает).
Среди психических проявлений выделяют:
- повышенная тревожность;
- рассеянность внимания;
- острая реакция на стресс и депрессия.
Страх перед микробами мешает полноценно жить
Основные факторы, способствующие формированию панического страха микробов:
- отрицательный жизненный опыт или травмирующая ситуация;
- аналогичный случай среди близких и знакомых (серьезное заболевание как следствие заражения в общественном месте);
- влияние СМИ (документальные и художественные фильмы, шоу, передачи, рекламы и т.д.);
- психические расстройства;
- повышенная внушаемость (способность воспринимать психическое воздействие со стороны другого лица или группы лиц).
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