Страх микробов: симптомы проявления и причины

Мизофобия – патологический страх человека загрязнений или заражений, и как следствие – навязчивое стремление избегать возможного прикосновения к окружающим предметам и непосредственного контакта с другими людьми.

Иногда этот деструктивный страх называют гермофобией (в пер. с англ. Germ – микроб) или страхом микробов, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Человек, страдающий этим видом фобии, преувеличивает возможную опасность для своего здоровья микроорганизмов, которые есть вокруг. Из-за такого ложного предубеждения, мизофобы пытаются минимизировать необходимость взаимодействия с посторонними людьми и избегают прикосновений к различным вещам (все это для них несет потенциальную опасность).

Люди, страдающие мизофобией, считают, что если они чаще будут мыть руки и обрабатывать окружающие себя предметы антибактериальными средствами, они смогут снизить вероятность заражения. Но такими действиями они только усиливают свою фобию и, соответственно, сами снижают защитные свойства организма.

Симптомы мизофобии

Вегетативные:

учащение сердцебиения и пульса; возникновение одышки и болезненных ощущений в груди; расстройства пищеварительной системы, головокружение и тошнота; мышечные спазмы и тремор.

Все эти симптомы появляются при непосредственной близости предполагаемой опасности. Для пациента это может быть как прикосновение к дверной ручке, так и приближение к нему незнакомого человека (особенно если он покашливает и чихает).

Среди психических проявлений выделяют:

повышенная тревожность; рассеянность внимания; острая реакция на стресс и депрессия.



Страх перед микробами мешает полноценно жить

Основные факторы, способствующие формированию панического страха микробов:

отрицательный жизненный опыт или травмирующая ситуация; аналогичный случай среди близких и знакомых (серьезное заболевание как следствие заражения в общественном месте); влияние СМИ (документальные и художественные фильмы, шоу, передачи, рекламы и т.д.); психические расстройства; повышенная внушаемость (способность воспринимать психическое воздействие со стороны другого лица или группы лиц).

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