Страховые выплаты семьям медиков, которые работали с больными коронавирусом и умерли, стартуют после установления причины смерти врачей. Эпидемиологические расследования смертей уже стартовали.

Что говорит о страховке Зеленский

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за борьбы с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", – указал президент Владимир Зеленский на традиционном совещании, сообщили в ОП.

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Кроме того, на совещании глава Минздрава Максим Степанов, который вернулся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине будут делать еще 300 тестов в сутки. Это для более тщательного мониторинга ситуации и избежания очередей.

Минздрав также изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.

Что известно про страховку медикам из-за COVID-19

Страховые выплаты предусмотрены в таких случаях:

1 млн 576 тысяч гривен – семьям медработников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей.

210 тысяч гривен – если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19.

Выплаты в случае получения инвалидности вследствии заболевания медика коронавирусом.

Сколько медиков умерли от коронавируса

За сутки 22 июня коронавирус обнаружили у еще 92 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 6 138 украинских медиков. По меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.