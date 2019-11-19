Страна с самым высоким уровнем самоубийств поможет Украине с душевнобольными

Минздрав хочет разработать законопроект "О психическом здоровье". По словам Скалецкой, специалисты из Литвы будут помогать Украине построить новый план, ведь эта страна "имеет значительные наработки в этой области".

Реформировать подход к лечению психического здоровья в Украине – действительно нужно. Однако нельзя обойти тот факт, что Литва – первая страна по количеству самоубийств в Евросоюзе, сообщает Eurostat.

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Латвия занимает первое место в Евросоюзе по количеству самоубийств

Это данные за 2014 год, однако Литовское издание Baltnews пишет, что ситуация осталась неизменной.

В 2016 году в стране была создана специальная комиссия по предупреждению самоубийств, которая контролирует и координирует деятельность всех литовских учреждений, отвечающих за борьбу с самоубийствами. Однако Литва до сих пор лидирует по этому показателю. Специалисты считают, что плачевная ситуация связана с высоким уровнем потребления алкоголя и безработицей.

Согласно данным OECD за 2018 год, Литва является мировым лидером лидер по потреблению алкоголя. Специалисты добавляют, именно во время алкогольного опьянения происходит 80% случаев самоубийств в этой стране. За годы независимости Литвы с жизнью покончили 35 тысяч граждан.

Между работниками Минздрава и Посольства Литовской Республики в Украине, состоялась встреча, во время которой они договорились о сотрудничестве в сфере психического здоровья.

Что хотят сделать?

Социализировать людей с психическими расстройствами;

Разработать и внедрить программы для преодоления болезни на национальном и региональных уровнях;

Повысить уровень осведомленности в обществе о психическом здоровье.

Зоряна Скалецкая "Новый проект должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".

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