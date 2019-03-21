Где в мире легализована марихуана: инфографика

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Страны, в которых легализована марихуана – карта
Страны, в которых легализована марихуана – карта / 24 канал

Дебаты относительно легализации и декриминализации марихуаны идут во всем мире, но уже десятки стран смягчили свои законы. К тому же, во многих странах канабис легально используют в медицинских целях.

В 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и употребление марихуаны. В октябре 2018 года легализовали марихуану в Канаде.

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Следовательно, в Канаде дома можно выращивать не более четырех кустов марихуаны. Хранить разрешено только до 30-ти граммов сухой конопли, а купить препарат жители смогут в специальных магазинах или у лицензированных производителей.

Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине. Частичная легализация означает, что жители этих стран могут выращивать и хранить небольшое количество конопли.

 
Марихуана – що це?
Это психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивное компонент – ТГК (тетрагидроканнабинол).


Где легализована марихуана: карта

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В большинстве случаев хранения конопли предусматривает административную ответственность – штраф или исправительные работы. Но в некоторых странах зависимости от тяжести преступления может предусматриваться и уголовная ответственность.

Употребление и хранение марихуаны в Украине является незаконным. Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность, более 5 граммов – уголовную.

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Автор: Елена Булан
Теги: Новости Украины Здоровье Наркотики Медицина медицинский каннабис Инфографика Канада
Источник: 24 канал
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