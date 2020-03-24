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Страшная конкуренция: как Украина "завоевала" аппараты искусственной вентиляции легких в Китае

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Военный самолет, перевозивший помощь из Китая в Украину / Фото из соцсетей Андрея Мотовиловца

За медицинское оборудование и защитные средства во время пандемии коронавируса в мире идет нешуточная борьба. Многие иностранные делегации прилетают в Китай, чтобы договориться о поставках ценного оборудования в свое государство. Они даже пытаются выкупить уже согласованные с другими странами грузы. Так едва ли не случилось с Украиной.

Делегации сначала отказались отдавать приобретенные аппараты искусственной вентиляции легких. О ситуации рассказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец на своей фейсбук-странице. Он на борту Ил-76 слетал в Китай за экспресс- и ПЦР-тестами, защитными масками и респираторами, а также аппаратами искусственной вентиляции легких.

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Во время перелета я стал свидетелем глобальной и, откровенно говоря, довольно страшной конкуренции – за медицинское оборудование. Наши консулы непосредственно на заводах встречают консулов ​​других стран (Россия, США, Франция), которые хотят забрать наши заказы себе,
– подчеркнул нардеп.

По словам Мотовиловца, украинцы борются фактически за каждый такой груз. С последним – крупно повезло: оплата заказа пришла раньше, контракты подписаны.

Однако, Украине едва не отказали в оплаченных ранее аппаратах искусственной вентиляции легких. Подробнее о ситуации нардеп рассказал в интервью "Украинской правде".

"У нас был оплаченный заказ на аппараты вентиляции легких. Уже после приземления в Китае мы узнали, что нам отказываются его поставлять. Сначала написали, что все готово, все есть, ждет на складе. Затем в последний момент была включена задняя. И надо было "включать" военных атташе, чтобы они нам помогали в этой ситуации. В итоге все получилось", – отметил "слуга народа".

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По его словам, в Китай военные самолеты за медицинской помощью отправили только США и Украина. Это, в свою очередь, свидетельствует о максимальных приложенных усилиях.

Какая помощь поступила в Украину из Китая:

  • В Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;
  • ПЦР-тесты на выявление Covid-2019;
  • 80 тысяч респираторов;
  • 10 тысяч комбинезонов защиты;
  • аппараты искусственной вентиляции легких;
  • 500 тысяч трехслойных масок.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Украины Лечение Китай Новости политики авиация Слуга народа
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