Стригущий лишай: почему возникает, как выглядит и чем лечить

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Стригущий лишай: почему возникает, как выглядит лишай от кота
Стригущий лишай: симптомы, диагностика и лечение / pixabay.com

Этот вид лишая называют стригущим из-за типичной клинической картины болезни: при поражении волосистой части головы болезнь вызывает очаговое выпадение волос.

Диагноза "стригущий лишай" не существует, это исключительно бытовая формулировка. А есть диагноз микоз или дерматофития (волосистой части головы, гладкой кожи и др.), поскольку причиной заболевания является не что иное, как грибковая инфекция.

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Почему возникает лишай

Возбудители – грибы рода Trichophyton (трихофития) и Microsporum (микроспория). Заражение трихофитией происходит от человека к человеку или через загрязненные предметы, микроспорами можно заразиться при контакте с больным животным.

Причем не только с бездомными котятами, как принято думать, источником инфекции могут быть и кролики, и козы, и лошади, и обезьянки, и еноты. Дерматофития широко распространена по всему миру и часто поражает детей, поскольку барьерная функция кожи в силу возрастных особенностей несовершенна и грибам значительно легче "укорениться" именно у детей.

Симптомы стригущего лишая

Клиническая картина типична: в месте проникновения возбудителя через несколько дней появляются точечные высыпания, которые затем разрастаются в округлые красные очаги с шелушением в центре, волосы в зоне поражения обламываются на уровне нескольких миллиметров над кожей, оставляя только щетину.

Стригучий лишай найчастіше виникає у дітей
Стригущий лишай чаще всего возникает у детей

Заболевание может быть на любом участке кожи, даже на бровях и ресницах. Чаще всего, очаги никак не беспокоят, но может возникать зуд. В редких случаях может формироваться глубокий воспалительный очаг – керион.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании визуального осмотра, осмотра в лучах лампы Вуда (здесь надо сказать, что специфическое свечение характерно не для всех видов грибов, поэтому его отсутствие не отменяет диагноз), результаты микроскопического исследования соскоба из патологического очага и посева на патогенные грибы для идентификации возбудителя .

Как лечить лишай?

Лечение проводится с применением противогрибковых лекарственных средств. Множественные очаги на гладкой коже или поражение волос – всегда показания к системной терапии. Единичные очаги на гладкой коже (без повреждения волос) могут быть пролечены с использованием внешних средств.

Ребенок не должен посещать детское учреждение, пока не будет полностью здоровым. Интересно, что западные врачи не считают целесообразным ограничивать посещение школы / сада, также, как и не рекомендуют брить волосы при заболевании волосистой части головы.

Члены семьи и контактные лица, в том числе пушистые, должны быть обязательно обследованы на предмет инфицирования и пролечены. Поскольку споры грибов достаточно долго могут существовать на загрязненных поверхностях, необходима тщательная дезинфекция, обработка всех предметов быта (прекрасно подойдут средства с хлором). Соблюдение простых правил гигиены, пользование только личной одеждой / гребешками / полотенцем, поможет избежать распространения инфекции и повторного заражения.

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Теги: Мир животных Новости Здоровье Здоровье Лечение Дети
Источник: Здоров'я 24
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