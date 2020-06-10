Село Стройное в Закарпатской области 10 июня закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса. Там с симптомами болезни к врачам обратились 17 человек. На днях в сельском ресторане "Империя" несмотря на запрет провели свадьбу.

Заболели 17 человек

В селе Стройное, что в Савеловском районе, вспышка COVID-19, сообщил глава села Иван Станкович, пишет "Общественное".

С субботы (6 июня – 24 канал) по вчерашний день (9 июня – 24 канал) к семейному врачу обратились 17 человек: с температурами, пневмонией односторонней и двусторонней. Сделали всем тест,

– отметил Станкович.

По его словам, с начала эпидемии там подтвердили 5 случаев заражения COVID-19. Один человек выздоровел.

Установили блокпост

Из-за ситуации с коронавирусом в Стройном 10 июня установили блокпост. Там дежурят полицейские и медики.

Какие действуют ограничения:

тем, кто выезжает из села или заезжает в него, меряют температуру;

дезинфицируют машины;

устанавливают контактных лиц;

предпринимателям будут предоставлять растворы для дезинфекции;

ограничили допуск к торговым точкам.

Блокпост будет работать в течение 3 дней.



В селе Стройное на Закарпатье из-за вспышки коронавируса установили блокпост / Фото "Общественного"

Как вспышка связана со свадьбой

На днях в сельском ресторане "Империя", несмотря на запрет, провели свадьбу в закрытом помещении, сообщил в телеграме журналист Виталий Глагола.

Это мне подтвердил и председатель села Иван Станкович. Хотя он утверждает, что гости праздника были не местные, а приехали из другого населенного пункта,

– написал Глагола.

К слову, Закарпатье не переходит к следующему этапу ослабления карантина, который стартовал 10 июня.

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