Студенты-медики будут помогать бороться с коронавирусом: чем именно они будут заниматься

Министерство здравоохранения Украины нарабатывает создание мобильных бригад, которые будут состоять из студентов-медиков и помогать семейным врачам. Именно они первыми будут выезжать к больным.

Сейчас Минздрав обратился к своим региональным структурам и руководителям высших учебных заведений, чтобы наработать механизмы привлечения студентов, рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Семейных врачей может не хватать, чтобы первыми выезжать к больным. Именно здесь нам и потребуются студенты-медики, которые могут приехать, померить температуру, оценить состояние тяжести,

– объясняет замминистра.

В дальнейшем уже студенты будут или вызывать скорую, или вместе с семейным врачом устанавливать санитарное наблюдение и проводить лечение в амбулаторном режиме.

"Также мы готовы научить студентов проводить экспресс-тесты на выявление коронавируса, чтобы можно было проводить "сортировки" больных на месте вызова", – рассказал Виктор Ляшко.

Он объясняет, что привлечение бригад экстренной медицинской помощи для выездов на случаи высокой температуры не является необходимостью. Мол, их лучше использовать для более серьезных вызовов.

Что еще известно об идее привлечения студентов?Ранее именно Виктор Ляшко озвучил идею привлечь медиков-студентов к борьбе с коронавирусом. По его словам, речь идет о студентах 5-6 курсов, а также интернах.

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