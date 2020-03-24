24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Студенты-медики будут помогать бороться с коронавирусом: чем именно они будут заниматься

- Читати новину українською

Министерство здравоохранения Украины нарабатывает создание мобильных бригад, которые будут состоять из студентов-медиков и помогать семейным врачам. Именно они первыми будут выезжать к больным.

Сейчас Минздрав обратился к своим региональным структурам и руководителям высших учебных заведений, чтобы наработать механизмы привлечения студентов, рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

К слову В Украине из-за ситуации с Covid-2019 могут мобилизовать студентов-медиков и резервистов

Семейных врачей может не хватать, чтобы первыми выезжать к больным. Именно здесь нам и потребуются студенты-медики, которые могут приехать, померить температуру, оценить состояние тяжести,
– объясняет замминистра.

В дальнейшем уже студенты будут или вызывать скорую, или вместе с семейным врачом устанавливать санитарное наблюдение и проводить лечение в амбулаторном режиме.

"Также мы готовы научить студентов проводить экспресс-тесты на выявление коронавируса, чтобы можно было проводить "сортировки" больных на месте вызова", – рассказал Виктор Ляшко.

Он объясняет, что привлечение бригад экстренной медицинской помощи для выездов на случаи высокой температуры не является необходимостью. Мол, их лучше использовать для более серьезных вызовов.

Что еще известно об идее привлечения студентов?Ранее именно Виктор Ляшко озвучил идею привлечь медиков-студентов к борьбе с коронавирусом. По его словам, речь идет о студентах 5-6 курсов, а также интернах.

Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 24 марта в Украине три человека умерли из-за коронавируса, а еще один человек выздоровел. Общее количество инфицированных составляет 97 человек:

  • Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный);
  • Киев – 29 случаев;
  • Киевская область –  15 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Черкасская область – 1 случай.
Pornhub открыл бесплатный доступ к порно из-за коронавируса
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Студенты Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук