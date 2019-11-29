Стволовые клетки восстанавливают сердце совсем не так, как представляли ученые

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Восстановление стволовыми клетками / microbiologia671.wordpress.com

До сих пор считалось, что терапия стволовыми клетками помогает сердцу восстановиться после сердечного приступа, заменяя поврежденные клетки новыми. Исследование американских ученых подтверждает такой эффект, но оказалось, что механизм "регенерации" совсем другой.

Ученые обнаружили принципиально новый механизм, который помогает стволовым клеткам лечить повреждения ткани сердца и это не обычная заместительная регенерация. Выводы опубликованы на сайте Медицинского центра Детской больницы в Цинциннати.

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Команда провела эксперименты с грызунами, которым вводили инъекции живых и мертвых стволовых клеток – мононуклеарных клеток костного мозга.


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Как действуют стволовые клетки

Стволовые клетки вызвали острый воспалительный процесс, который провоцировал ответные реакции – заживление поврежденной области сердца.

Врожденный иммунитет резко менял клеточную активность вокруг поврежденной участки, снижая процесс фиброза,
– отметили авторы исследования.

 
Фиброз – что это?

Фиброз предусматривает разрастание соединительной ткани с рубцом, что в дальнейшем снижает функцию сердца.

Ученые заметили, что справиться с проблемой можно с помощью инъекций стволовых клеток, которые провоцируют воспаление и замедляют фиброз.

В ходе исследования, ученые также заметили, что пользу сердцу приносят не только инъекции стволовых клеток, но и полисахарид зимозан, который предназначен для стимуляции врожденного иммунного ответа.

Другим важным открытием стал механизм лечения.

Наши эксперименты показали, что стволовые клетки или другие терапевтические средства должны вводиться непосредственно в орган вокруг поврежденной области,
– заявили авторы.

Такие выводы противоречат большинству проведенных клинических исследований, где клетки вводились в организм через кровоток.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Новости Здоровье Лечение Здоровье
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