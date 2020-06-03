По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сухая теплая погода должна положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране.

В то же время решение об ослаблении или отмене карантина зависят от показателей заболеваемости в стране, рассказал Степанов во время брифинга после заседания правительства.

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По словам Степанова, сухая и теплая погода может поспособствовать снижению уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

За видением наших специалистов, то действительно, – сухая теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса и может быть снижение уровня заболеваемости COVID-19,

– заявил министр здравоохранения.

Он подчеркнул, что любые решения относительно карантина определяются в соответствии с количеством больных и уровнем заболеваемости.

Напомним, что с 1 июня правительство разрешило работу спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также восстановило железнодорожное сообщение.

В то же время от 5 июня людям в возрасте от 60 лет могут позволить не соблюдать самоизоляцию, а кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения.

Кроме того, тогда же правительство планирует разрешить проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров и проведение аккредитации образовательных программ для студентов в удаленном режиме.