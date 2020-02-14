Сухость кожи: когда это проявляется больше всего

Сухость кожи неприятное ощущение. Среди факторов, которые вызывают сухость – колебания гормонального фона, который зависит от менструального цикла женщины, а затем сказывается на ее самочувствии и внешности. Разумеется, это влияет также и на кожу.

Когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении и какими средствами это лучше сделать, чтобы избежать последствий сухости, одним из которых является ее быстрое старение, рассказываем далее.

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Влияние гормонов на состояние кожи

Поскольку уровень эстрогена и прогестерона низкий в начале менструального цикла, в это время кожа сушится сильнее всего. Вследствие этого на ней также могут появляться высыпания.

Сухость кожи сохраняется еще в течение недели после окончания менструации, и только на вторую неделю она начинает восстанавливаться и принимать здоровое состояние.

Изменения в концентрации определенных гормонов, особенно эстрогена и тестостерона, может влиять на влажность кожи и количество липидов. Это особенно заметно после менопаузы, когда кожа становится сухой из-за понижения уровня эстрогена.

Сухая кожа также может развиться во время беременности, опять же, за гормональных изменений, а также вследствие того, что организм требует больше биологической жидкости.



Сухости кожи следует избегать и применять увлажняющие средства/Фото:Unsplash

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Сухость кожи Сухость кожи вызывается нарушением барьерной функции кожи, что приводит к потерям влаги и снижению способности к содержанию воды в результате дефицита увлажняющих факторов. Таким образом, сухая кожа нуждается в ежедневном уходе, который не вызывает дальнейшего ухудшения состояния кожного барьера и восстанавливает нехватку природных увлажняющих факторов.

Когда использовать увлажняющие средства

В начале цикла стоит позаботиться о дополнительном увлажнении. При выборе средства для ухода за кожей детей всегда учитывайте возрастные показания.

Первое требование к увлажнителям для сухой кожи – это восстановление баланса влаги в верхних слоях кожи. Вещества, которые называют "природными увлажняющими факторами", такие как мочевина и молочная кислота, удерживают влагу в роговом или верхнем слое кожи.

Минимальная рекомендуемая концентрация мочевины, даже для умеренно сухой кожи, составляет 5%. Для сильно сухой кожи, как правило, необходима высокая концентрация мочевины и других увлажняющих факторов.

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