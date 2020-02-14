Сухость кожи: когда это проявляется больше всего
Сухость кожи неприятное ощущение. Среди факторов, которые вызывают сухость – колебания гормонального фона, который зависит от менструального цикла женщины, а затем сказывается на ее самочувствии и внешности. Разумеется, это влияет также и на кожу.
Когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении и какими средствами это лучше сделать, чтобы избежать последствий сухости, одним из которых является ее быстрое старение, рассказываем далее.
Читайте также: Как правильно увлажнять очень сухую кожу зимой
Влияние гормонов на состояние кожи
Поскольку уровень эстрогена и прогестерона низкий в начале менструального цикла, в это время кожа сушится сильнее всего. Вследствие этого на ней также могут появляться высыпания.
Сухость кожи сохраняется еще в течение недели после окончания менструации, и только на вторую неделю она начинает восстанавливаться и принимать здоровое состояние.
Изменения в концентрации определенных гормонов, особенно эстрогена и тестостерона, может влиять на влажность кожи и количество липидов. Это особенно заметно после менопаузы, когда кожа становится сухой из-за понижения уровня эстрогена.
Сухая кожа также может развиться во время беременности, опять же, за гормональных изменений, а также вследствие того, что организм требует больше биологической жидкости.
Сухости кожи следует избегать и применять увлажняющие средства/Фото:Unsplash
К теме: Как отличить сухую кожу от обезвоженной, и почему это разные вещи
Сухость кожи вызывается нарушением барьерной функции кожи, что приводит к потерям влаги и снижению способности к содержанию воды в результате дефицита увлажняющих факторов. Таким образом, сухая кожа нуждается в ежедневном уходе, который не вызывает дальнейшего ухудшения состояния кожного барьера и восстанавливает нехватку природных увлажняющих факторов.
Когда использовать увлажняющие средства
В начале цикла стоит позаботиться о дополнительном увлажнении. При выборе средства для ухода за кожей детей всегда учитывайте возрастные показания.
Первое требование к увлажнителям для сухой кожи – это восстановление баланса влаги в верхних слоях кожи. Вещества, которые называют "природными увлажняющими факторами", такие как мочевина и молочная кислота, удерживают влагу в роговом или верхнем слое кожи.
Минимальная рекомендуемая концентрация мочевины, даже для умеренно сухой кожи, составляет 5%. Для сильно сухой кожи, как правило, необходима высокая концентрация мочевины и других увлажняющих факторов.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Когда вылетит следующий борт за украинцами в Ухань и каково их будущее: заявление Скалецкойсегодня , 05:33
-
1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой13 февраля , 20:20
-
Китай признал, что количество больных на деле больше: плюс 15 тысяч больных за сутки13 февраля , 16:46