В Сумах начали собирать плазму для больных COVID-19: как поощряют доноров

Жители Сумщины будут спасать больных COVID-19. Область стала первой в проекте Минздрава относительно массового выявления антител COVID-19. Для этого сумчан массово тестируют. Те, кто уже переболел, смогут стать донорами плазмы. Ее будут переливать больным, чтобы их организм имел необходимые антитела для борьбы с недугом.

Чтобы поощрить доноров, в городе ввели повышенные расценки на плазму. За 1 литр донор получит компенсацию – 1 200 гривен, а также бесплатную диагностику организма, сообщил 24 канал.

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Медики категорически запретили приходить на тестирование людям, у которых простуда. Если человек уже является донором – тогда стоит при осмотре сообщить терапевту, что в последние 3 месяца болели. И во время донации у этого человека дополнительно возьмут анализ на COVID-19. Также тестирование могут пройти люди, которые не являются донорами, но переболели и хотели бы узнать, был ли COVID-19 или нет.

"Сейчас уже проведено исследование 368 тестов, из них процент обнаружения – примерно 1%. Мы используем отечественные тест-системы. Используем метод иммуноферментного анализа. И выявляем антитела к COVID-19", – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Евгения Батура.

Обещанных государством тест-систем пока в Сумах не получили, поэтому пользуются теми, которые закупили за свой счет. Сама процедура для людей является бесплатной, занимает примерно 10 минут. Результаты можно получить уже на следующие сутки.

Конечная цель – найти тех людей, которые могут быть донорами антиковидной плазмы. И с помощью их плазмы лечить тех людей, которые сейчас заболели или находятся в тяжелом состоянии,

– отметила заведующая отделением областного Центра крови Антонина Бабинец.

Также Сумской центр крови завершает формирование групп, которые бы могли делать тестирование и брать плазму от тех, у кого обнаружили антитела, на выезде. Будут работать такие лаборатории на территории всей Украины.



Чем отличаются тесты на COVID-19 / Инфографика 24 канала