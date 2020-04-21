Сумские больницы отказались госпитализировать женщину с высокой температурой: она умерла
В Сумах полиция расследует факт смерти 79-летней женщины. Несколько местных больниц отказывались от госпитализации, когда туда приезжала карета скорой помощи с ней.
79-летняя женщина имела диабет. Сама она из Сумской области, но проживала в Сумах у дочери. Вечером 20 апреля ее забрала скорая помощь – у нее была высокая температура тела, а также высокий уровень сахара в крови, сообщили в полиции.
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Бригада медиков "скорой", которая прибыла на вызов, пыталась ее спасти, но ее состояние не улучшалось. Кроме того попытки передать немощную женщину на лечение в несколько лечебных учреждений областного центра оказались безуспешными – человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели.
Только после звонка фельдшера бригады "скорой" в полицию, женщину приняли в приемное отделение Сумской областной клинической больницы, где она и умерла.
После этого случая полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит:
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;
- исправительные работы на срок до двух лет;
- ограничение свободы на срок до двух лет;
- лишение свободы на тот же срок.
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