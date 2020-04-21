24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сумские больницы отказались госпитализировать женщину с высокой температурой: она умерла

- Читати новину українською
Женщина умерла в приемном отделении / СТС

В Сумах полиция расследует факт смерти 79-летней женщины. Несколько местных больниц отказывались от госпитализации, когда туда приезжала карета скорой помощи с ней.

79-летняя женщина имела диабет. Сама она из Сумской области, но проживала в Сумах у дочери. Вечером 20 апреля ее забрала скорая помощь – у нее была высокая температура тела, а также высокий уровень сахара в крови, сообщили в полиции.

Читайте также Полиция разоблачила наркокартель в Киеве: у них была рекордная партия метадона

Бригада медиков "скорой", которая прибыла на вызов, пыталась ее спасти, но ее состояние не улучшалось. Кроме того попытки передать немощную женщину на лечение в несколько лечебных учреждений областного центра оказались безуспешными – человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели.

Только после звонка фельдшера бригады "скорой" в полицию, женщину приняли в приемное отделение Сумской областной клинической больницы, где она и умерла.

После этого случая полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит:

  • лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;
  • исправительные работы на срок до двух лет;
  • ограничение свободы на срок до двух лет;
  • лишение свободы на тот же срок.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Медицина Новости Украины Здоровье Полиция Больница Сумы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей