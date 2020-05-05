Суперкомпьютер посоветовал лекарства, которые могут быть успешными против COVID-19

Несколько препаратов, одобренных для лечения гепатита С, могут стать эффективными в борьбе с новым коронавирусом.

Такие данные подтвердило исследование, которое провели с помощью суперкомпьютера MOGON II в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга (JGU).

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Ученые смоделировали способ, который позволяет связать 42 тысячи различных веществ, имеющихся в открытых базах, с определенными белками нового коронавируса. Успешная связь позволит препятствовать проникновению вируса в организм и его размножению.

Насколько нам известно, мы первыми применили молекулярное моделирование с новым коронавирусом. И у нас фантастические результаты. Мы нашли ряд уже одобренных лекарств для лечения гепатита С, которые могут дать перспективные результаты в лечении COVID-19,

– рассказал профессор Томас Ефферт из Института фармацевтики и биомедицинских исследований JGU, ведущий автор исследования.

Этот метод намного быстрее и дешевле, чем лабораторные эксперименты. Используя суперкомпьютер MOGON II, исследователи сделали более 30 миллиардов одноразовых расчетов в течение двух месяцев и обнаружили, что соединения из четырех препаратов против гепатита С: симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир имеют высокую способность связываться с белками SARS-CoV-2, что может потенциально предотвратить инфицирование.

Результаты этих исследований теперь должны быть проверены в лабораторных экспериментах и клинических исследованиях.



Симптомы коронавирус / Инфографика 24 Канала

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