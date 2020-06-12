Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала Министерство за отсутствие реакции на исследование журнала Lancet, в котором говорилось об опасности гидроксихлорохина, который включен в клинический протокол лечения в Украине.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

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Напомним, что в ВОЗ уже восстановили клинические испытания гидроксихлорохина. Однако, когда статья о вреде была опубликована и разошлась по всем странам, в Украине особых изменений не произошло.

По словам Супрун, Минздрав Украины без каких-либо результатов исследований "необоснованно включил гидроксихлорохин в клинический протокол лечения, несмотря на то, что все профессиональные организации и ученые рекомендуют использовать гидроксихлорохин только в пределах клинических испытаний".

Показательна в этом случае также реакция Минздрава Украины. Ни на появление данных, прямо указывающих на опасность гидроксихлорохина, ни на отзыв статьи никакой реакции не было. Надеемся, что Министерство здравоохранения Украины будет активно реагировать на появление новых научных данных и делать обоснованные решения, чтобы уберечь здоровье и жизнь украинцев,

– заявила экс-глава Минздрава

Что известно об исследовании об опасности гидроксихлорохина для лечения COVID-19? Публикацию о вреде гидроксихлорохина для лечения больных с коронавирусом отозвал авторитетный британский журнал Lancet, после того, как авторы статьи не смогли предоставить данные для проверки подлинности своего исследования. В статье говорилось, что исследование подтвердило, что при использовании этих препаратов пациенты умирали чаще. Сначала эксперты ВОЗ приостановили тестирование гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19. Впоследствии 5 июня главный научный сотрудник ВОЗ заявил на брифинге, что не собирается отказываться от испытаний гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19.

Супрун отметила, что эта ситуация спровоцировала мощную волну дискуссий в научной среде, потому что:

Данные, качество и правдивость которых невозможно проверить, стали основой масштабного научного исследования.

Ситуация стала подтверждением опасности "скорой науки", ведь на сегодня научные журналы принимают материалы, рецензируют и публикуют их быстрее, чем когда-либо прежде.

Публикация исследований "preprint" в открытых источниках до того, как их рецензируют.

Отзыв статьи имел реальные последствия.

Как только вышло исследование, World Health Organization (WHO) остановило клинические испытания гидроксихлорохина. Затем исследования снова возобновили. В общем, реакция на появление данных была очень оперативная, что однозначно является плюсом. Впрочем, эта неопределенность и перерыв в клинических исследованиях препарата может повлиять на их результаты,

– прокомментировала экс-глава Минздрава.

Она добавила, что многие врачи и ученые до сих пор считают, что эти лекарства не являются панацеей в лечении COVID-19.