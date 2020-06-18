Министр Степанов в своих выступлениях называет медреформу "проформой". Это не может не повлиять на отношение граждан к изменениям.

Об этом экс-глава Минздрава рассказала в интервью LB.

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По ее словам, Степанов не действует в соответствии с законодательством, потому что должен выполнять принятый в 2017 году закон и создавать условия для того, чтобы деньги шли за пациентом и предоставлялись услуги в рамках программы медицинских гарантий.

Ульяна Супрун "Он должен был бы поддерживать НСЗУ. Когда министр заходит в министерство и это все презирает, это пренебрежение к украинскому государству, пренебрежение к правам украинцев и пренебрежение к своей ответственности"

Каковы причины таких действий

По словам Супрун, цель таких действий уничтожение всего, что было сделано предыдущей властью.

И мы видим, что этой политикой руководит сам президент. Поэтому, как мы говорим о министре Степанове, я думаю, мы должны говорить о президенте Зеленском. Он, как мы увидели, сам выбирает министров и говорит им, как они должны действовать,

– сказала Супрун.

Как действует Минздрав с медреформой

Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но его заблокировали. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями, которые в первую очередь касаются финансирования.

Власти уверяют, что делают это все, чтобы избежать массового увольнения медиков.