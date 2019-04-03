Супрун – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь e-Health

Эксклюзивное интервью с пресс-секретарем Ассоциации e-Health о том, что меняется для пациентов с апреля и как крестражи улучшили работу системы здравоохранения.

Пресс-секретарь "Ассоциации e-Health", член координационного совета Министерства здравоохранения Украины по вопросам внедрения электронного здравоохранения Андрей Заяц рассказал 24 каналу о том, как айтифицируется система здравоохранения, как правильно пользоваться электронным рецептом и что изменит для украинцев электронная карта пациента.

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Андрей Заяц: Электронный рецепт – это выписывание рецепта на получение лекарств безоплатно

Что меняется с 1 апреля?

Из существенного – начинает работать электронный рецепт. Много говорилось о том, что ІТ, куда бы оно не внедрялось, детенизирует процессы. Соответственно, внедрение электронного рецепта значит, что кто выписал рецепт, к кому этот рецепт попал, кто что купил, кто за это рассчитался – все будет детенизировано в полном объеме.

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То есть, можно прийти к врачу, обнаружить, что есть необходимость в лекарствах, которые продаются по рецептурному назначению…

Стоп. Не так.

А как? Давайте изначально разбираться: начинается все с того, что пациент подписывает декларацию. Так?

Да. Декларацию пациент подписывает с врачом. Врач эту декларацию регистрирует в НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины, – 24 канал). То есть, подписывая декларацию с врачом, пациент подписывает соглашение с НСЗУ. Со страной. Декларация – это договор о предоставлении гарантированного пакета медицинских услуг. Включая лекарственные средства – та группа, которую государство гарантирует.

Врач – просто непосредственный предоставитель этих услуг?

Именно. Соответственно, вы либо потребляете деньги, которые государство выделяет на ваше здоровье, либо нет. Точка входа в схему предоставления медицинских услуг, которые гарантированы государством – подписанная декларация с врачом. И прием у врача, и электронный рецепт, и бесплатные лекарства, и последующие приемы у врачей-специалистов – все они предполагаются вот за эти деньги государства. Скорая помощь в любом случае остается за рамками этих вещей, потому что они экстренно оказывают услуги всем, кто в них нуждается. Если вы – не потребитель вот этого пакета гарантированных услуг, то вы не претендуете и на бесплатные лекарства.



Андрей Заяц о том, как правильно пользоваться электронным рецептом

Дальше. Электронный рецепт по программе реимбурсации – это не так специфические рецептурные лекарства, скорее – выписывание рецепта на получение тех или иных лекарств безоплатно. То есть – за деньги государства. Последние полтора года эта программа работала в бумажном варианте: врач выписывал пациенту на бумаге рецепт, пациент с этой бумажкой шел в аптеку, где ему выдавали лекарства по этой бумажке, а потом аптека просила деньги у министерства. Там была сложность с учетом. Потому что везде, где есть бумага, учет потенциально может быть нарушен, искривлен и так далее.

А сейчас?

Сейчас вся эта цепочка максимально прозрачна. Пациент приходит к врачу, врач создает электронный рецепт, который убегает в центральный компонент. С этим рецептом пациент приходит в аптеку. Аптечная сеть обращается в центральный компонент, чтобы проверить – есть ли такой рецепт и не погашен ли он уже в другой аптеке. Если все хорошо – пациенту выдают лекарство и автоматически рапортуют в центральный компонент, что лекарство выдано и государство должно этой аптеке за него определенную сумму. Эта информация поступает в НСЗУ, которая в конце месяца видит, что аптечная точка с ID 3428 выпустила аптечных рецептов на сумму 34 тысячи гривен. Все это проходит через систему, и оплата осуществляется автоматически. Таким образом, работа с деньгами максимально обесчеловечена.

Получается, что больше нельзя прийти к врачу с коробкой конфет, дать ему еще 100 грн, чтобы он что-то выписал тебе?

Почему? Можно. Это – все еще ответственность врача. Просто теперь это почти бессмысленно. Электронный рецепт стартует одновременно со стандартизированным и утвержденным форматом электронных медицинских записей. Электронные записи буквально на пару месяцев задержатся как обязательная норма.

В НСЗУ, которая должна контролировать качество и порядочность выполнения врачами работы, будет уходить не только информация о том, что врач выписал какой-то рецепт. Туда будут уходить и данные о том, в рамках какой причины обращения и какого диагноза был выписан этот рецепт, наблюдался ли у пациента этот диагноз ранее, или он внезапно возник и так же внезапно закончился. НСЗУ будет оперировать огромным набором данных, и подобные злоупотребления будут легко отслеживаться. На сегодняшний день работа врача, который работает с НСЗУ, уже достойно оплачивается.

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Сколько денег заработали медицинские учреждения "первички"

Пациенту и так положены эти лекарственные средства бесплатно. Врач уже доволен своей зарплатой и дорожит работой в НСЗУ. Какой смысл входить в эти отношения "Рецепт за коробку конфет"? Если я болею и мне нужны эти лекарства, то врач и так мне их выпишет. Если не выпишет – то это плохой врач и я его просто поменяю.



Андрей Заяц о том, как правильно пользоваться электронным рецептом

Запуск электронной карты пациента, личный кабинет пациента – когда все это станет реальностью?

Сразу вместе с электронным рецептом. Выписывание рецепта – неотъемлемая часть медицинского процесса. Чтобы выписать рецепт, врач должен как-то проконтактировать с пациентом – вживую либо онлайн. Контакт происходит в рамках какого-то эпизода, и рецепт выписывается человеку в рамках его медицинской истории. Электронный рецепт – штука, вписанная в общую картину заболевания.

В данном случае, рецепт – это не назначение. Это – квитанция о получении. Это не "Вам положено пить такой-то препарат". Это – "Вам положено пить вот этот препарат, пойдите возьмите там бесплатно".

Все врачи первички, каждый – от своей медицинской системы и на своих условиях – получат свой электронный кабинет врача. В нем есть несколько вещей. Возможность вести электронную карту пациента. Она ведется в том формате, это разработала медицинская информационная система – производитель информационного продукта. Но с обязательным следованием минимально необходимого объема одинаковости, что продиктовано центральным компонентом НСЗУ.

К примеру?

Если пациент обратился к двум разным врачам с одной и той же жалобой "температура и головная боль", то его жалоба будет одинаково закодирована в двух разных системах разных врачей. Если в одной системе врач запишет "головная боль", а в другой – "боль в голове", на уровне кода – это будет одно и то же. Нюансы могут отличаться. Например, в одной системе врач создал себе напоминалку, что нужно перезвонить пациенту через неделю и проконтролировать его самочувствие, а в другой – пациенту на почту отправляется список рекомендаций, как жить с головной болью не стесняясь. Но на уровне кодирования медицинских процессов все системы оперируют одной лексикой. И этот код легко переводится на любой другой язык. То есть, наша электронная карта пациента может быть легко прочитана врачами других стран.



Андрей Заяц о том, что изменит для украинцев электронная карта пациента

Так вот, все врачи получают электронный кабинет врача, который в определенной степени для всех одинаков, на уровне использования классификаторов и тех стандартов, которые диктует центральный компонент. Во всем остальном медицинские системы могут отличаться разными дополнительными функционалами, оформлением и прочими плюшками. В электронном кабинете, который получат все врачи, они смогут вести электронную карту пациента. Одна из опций – выписывание электронного рецепта, который с 1 апреля станет обязательным. Эта же электронная карта пациента может мигрировать от одного врача к другому в случае переподписания декларации.

И никаких больше бумажных карт, с потерянными бумажечками и записями?

Да. По началу у врачей еще будет их бумажная история, которую они пока обязаны вести. Мы рекомендуем уже к лету от нее отказаться. Чтобы дать врачам время полноценно научиться работать с электронными медицинскими записями и где-то с июля сделать их обязательными вместе с тотальной отменой всей бумаги на первичке. Но тут уж решать будет НСЗУ.

То есть, врачам уже можно забыть про бумагу?

Забудьте. Нельзя строить новую систему, взгромоздив на плечи все старое. Да, бумаги у пациентов будут – карточки, распечатки, какое-то время они еще будут с ними ходить. Но новые записи там точно не будут появляться, и они быстро утратят свою актуальность.



Андрей Заяц о том, что изменит для украинцев электронная карта пациента

Электронные больничные – как это будет?

Мы начали с очень простого процесса подписания деклараций. Тогда тоже говорили, что не найдется компьютеров в наших клиниках, что врачи не смогут ими пользоваться, что не будет интернета. Но вдруг – оп! – и техника откуда-то взялась, и врачи ее освоили. Это – очень важно. Сейчас на этих компьютерах врачи начнут работать с электронной картой пациента. Добавить в эту карту электронный больничный – вообще не проблема.

Как пациенты смогут контролировать, что записано врачом в их электронной карточке, пока у них не будет до нее доступа?

Первое. Вот на этом этапе, когда врачи уже вводят данные, а пациенты их все еще не видят – всегда можно попросить врача распечатку. И это – нормально. Второе – доступ для пациентов будет реализован в ближайшее время. Третье: пациентам доступ к их личным данным на практике не нужен вообще. Пациентам нужно знать, что у них этот доступ есть, и что без их ведома в их карты ничего не запишут. Это прописано в законодательстве. Такой доступ у них будет. Он дает некую долю независимости.

Помните, как раньше в поликлиниках в регистратуре говорили: "А карточка Ваша будет храниться у нас". Это означало, если ты хочешь пойти к другому врачу в другую клинику – надо прийти в регистратуру и просить карточку. Вот тогда начинался допрос регистраторши: "А зачем Вам карточка? А у нас тоже есть ЛОР, почему это Вы к нашему не идете?". Так создавалась некая искусственная привязка к врачам. Сейчас такого не будет – врача можно выбирать свободно.

Что еще будет продолжать меняться для пациентов?

Пациент – конечный выгодоприобретатель от этого всего. Поэтому для пациента продолжает меняться все. Теперь врач дает ему не какую-то бумажку, а ему приходит смс или электронное письмо. Пациент идет теперь не в какую-то конкретную аптеку, которую ему назвал врач, а в любую аптеку, которая ему удобна и подключена к программе. Он покупает не конкретный препарат, а может выбрать лекарство подороже, доплатив небольшую разницу.

Государство пациенту что-то дать напрямую не может, оно все дает опосредованно, через врачей. Поэтому, какие выгоды получает пациент – это вопрос к конкретному учреждению. Кто-то уже работает с телемедициной, кто-то – активно ездит на вызовы, многие используют онлайн запись или мобильные приложения. То есть, как каждая клиника борется за пациента – это ее дело. Всех плюшек для врачей стоит ждать не от государства, а именно от врачей и медучреждений. Они в конкурентной борьбе за пациента вынуждены становиться лучше.



Андрей Заяц о том, что изменит для украинцев электронная карта пациента

Программное обеспечение клиники где будут брать?

В данный момент на рынке систем, которые подключены к центральному компоненту, где-то около 15. Это – информационные медицинские системы. Соответственно, у медучреждений есть достаточный рынок. Медучреждение принимает решение о покупке той или иной системы, смотря какая их больше устраивает.

Как быть с бабушками и дедушками, которые не всегда могут с легкостью освоить все чудеса современной техники?

В e-Health самый главный интерфейс для пациента – это его врач. Бабушке не надо переживать за внедрение какой-то новой програмулины, потому что она ею пользоваться не будет. Она звонит врачу, чтобы узнать, как к нему попасть. Врач открывает систему и говорит, что прийти она может завтра в 11. И она записалась на прием, используя врача как интерфейс. Если врач выписывает ей электронный рецепт, а бабушке приходит смс, то хороший врач тут же на бумажку ей переписывает номер рецепта, чтобы бабушка не мучилась с этими сообщениями. С этой бумажкой бабушка приходит в аптеку. В аптеку бабушкин интерфейс – это провизор, который прекрасно знает уже все такие бумажки. Все. Для украинцев тут везде получается сплошной профит. Самый большой профит знаете где?

Где?

Видно, где деньги. По всей системе. Видно, сколько денег получает каждое медицинское учреждение от НСЗУ. Деньги, которые раньше по всей системе охраны здоровья распределялись кое-как, теперь начинают следовать за пациентом и этот процесс прозрачен. По всей цепочке движение денег можно проследить. По всей цепочке видно, кто как мотивирован, и видно, где сбоит. Если где-то в клинике главврач высоко замотивирован, но врачей, которые у него работают, он замотивировать забыл – это будет сразу заметно.



Андрей Заяц о том, что изменит для украинцев электронная карта пациента

Что нас ждет дальше в связи с распространением е-Health?

e-Health – это экосистема. Она позволяет тем, кто хочет в ней работать, зарабатывать, конкурировать, развиваться и придумывать всякие интересные штуки. Ключевые инновации в ней стоит ждать от самих пациентов или от продвинутых клиник. Что именно они придумают – сейчас сложно сказать. Общенациональное глобальное направление развития не поменялось. На первых порах – это изменение финансирования. Тотальный учет финансов за услуги, препараты и так далее. Сейчас это коснулось только первички, впереди у нас – вторичка, там все сложнее. Потом еще будет третичка – там все еще сложнее.

Ближайшее два года государство будет переводить на рейки "деньги идут за пациентом". Ключевой тренд – это учет финансов как для НСЗУ, так и для тех, кто работает с НСЗУ. Будет продолжаться тотальная ІТ-фикация на вторичке и третьем уровне. Будут создаваться какие-то региональные хабы для обмена данными. Дополнительные плюшки для привлечения пациентов каждый будет придумывать сам.



Андрей Заяц о том, как айтифицируется система здравоохранения

Когда вся эта экосистема достаточно разовьется, чтобы охватить всю страну?

2-3 года.

А если Супрун перестанет быть министром?

Может притормозить. Сейчас попробую объяснить. Аквариума никогда не было? У меня в какой-то момент их появилось три. Один большой с разными рыбами. Второй – поменьше, типа креветочник. Третий – совсем крохотный. Дольше всего здоровая экосистема выстраивалась в самом большом аквариуме. Но она оказалась самой стабильной. До сих пор я могу себе позволить по полгода не менять в нем воду. Понятно, что экосистему надо поддерживать, иначе кто-то начинает чахнуть. Но это происходит очень медленно.

К чему я все это говорю. Страна у нас большая. На построение экосистемы нужно время. Но когда она выстроится – она будет стабильной, гораздо более стабильной, чем в маленьких странах. Попробуйте сейчас поменять что-то на первичке со сменой власти, попробуйте забрать у врачей деньги, а у пациентов – свободный выбор врача. Эта экосистема ответку даст такую, что мало не покажется!



Андрей Заяц о том, что изменит для украинцев электронная карта пациента

Ну вот эта история, когда решением суда Супрун ограничили в возможностях что-то делать на посту министра, тем самым заблокировав работу министерства…

Конечно, заблокировано было много чего, но не все. В той модели, которая строится, не нужно высчитывать все до самого низа пошагово. Эта модель задает правила и создает экосистему рыночных отношений. В ней не нужно врачу рассказывать, какой рукой врач должен что-то выписывать. Это – лишнее. Поэтому у нас реформа пошла настолько стремительно.

Если Супрун уйдет? Команда сделала все, чтобы реализовать неотвратимые изменения системы. Помните, как в "Гарри Поттере" Волан-де-Морт разорвал себя на семь крестражей, чтобы иметь возможность возродиться из любого из них? Вот МОЗ точно так же порвал себя на части. Как Волан-де-Морт. Только положительный. То, что тогда Ульяну заблокировали – не помешало работать врачам. МОЗ от себя оторвал НСЗУ. И НСЗУ может работать независимо.

То есть, если Супрун куда-то денется, на МОЗ это не повлияет?

Даже если МОЗ куда-то денется, НСЗУ будет работать. И она стабильна. Более того, гарантированный пакет предоставления медицинских услуг на первичке, программа реимбурсации – это колоссально важно. Программа изменений вторички и третички расписана и утверждена. Если завтра выключить МОЗ – врачи на первичке будут работать. Они никак не зависят от министерства. У них есть стандарты ведения медицинской практики, лицензии и все документы, которые им от МОЗ положены. Больше нет какого-то одного самого главного органа с одним кем-то самым главным, кто может решать все.



Андрей Заяц о том, как айтифицируется система здравоохранения

Что еще нужно знать про e-Health, о чем не часто спрашивают?

Ну, вот тему безопасности данных мусолят все. Но тут нужно знать, что украинское законодательство о защите персональных данных в информационных системах от ІТ-сектора, который в Украине непосредственно занимается защитой данных, отстало лет эдак на 50.

Законы надо менять?

Надо. И если кто-то пугает людей несовершенством программы по защите данных, потому что она не соответствует законодательству, то лучше обратиться к специалистам, где защита данных реально важна, как например в банковском секторе. Они хорошо объяснят, почему наше законодательство – это про одно, а реальная защита данных – это про другое. Сейчас защита данных у нас соответствует законодательству настолько, насколько это возможно.

Также надо знать, что та модель е-Health, которую мы выбрали в Украине, она себя оправдывает. Она намертво привязана к реформе в части изменения модели финансирования – это немаловажно. Это один из ключевых факторов успеха, коих тут совпало множество. Много стран в мире запускали e-Health в той или иной форме в последнее время. То, что удалось сделать Украине – это один из лучших показателей. Важно сохранить этот тренд.