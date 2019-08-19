Супрун назвала 15 признаков здорового питания
Чтобы не умереть преждевременно, нужно правильно сбалансировано питаться. Такой рацион помогает контролировать вес и в определенной степени предотвращать гипертензии, диабета 2 типа, сердечно-сосудистые болезни, остеоартрит.
Неполноценное питание является причиной 20% преждевременных смертей, отмечает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Причиной этого является дефицит фруктов, цельнозерновых злаков, орехов и семян, и избыток соли.
Правильный рацион уменьшает проявление ревматоидного артрита, удовлетворяет наши потребности в макро- и микронутриентах (аминокислотах, сахаре, жирах и витаминах, минералах, растительных антиоксидантах).
Основные признаки сбалансированного рациона
1. Сбалансировано питаться можно не за все деньги мира
Не стоит покупать дорогие суперфуды, к примеру, киноа, чиа, ягоды годжи.
Супрун перечислила продукты, которые для человека чрезвычайно полезны:
- гречка,
- смородина,
- арбузы,
- черный хлеб,
- кукурузная и перловая крупы,
- горчица и сало,
- укроп,
- сельдь,
- чеснок,
- красный перец,
- свекла,
- яблоки,
- корица,
- тыквенные и льняные семечки,
- грецкие орехи,
- облепиха,
- чернослив, и тому подобное.
Привычные продукты, к примеру, свекла, являются не менее полезным, чем суперфуды
2. Необходимые жиры, белки, углеводы, пищевые волокна и жидкость
Все эти компоненты обязательно должны быть в нашем ежедневном рационе. При выключении чего-то рацион станет нездоровым.
3. 50% рациона – овощи и фрукты
Остальная часть рациона – цельнозерновые злаки, нежирное мясо, бобовые, орехи и семена. Если вы не едите мясо, позаботьтесь о достаточном количестве растительного белка, и источника кальция, цинка, железа и витамина В12.
4. Разнообразие пищи
В течение недели нужно есть зеленые овощи (брокколи, зелень), красные (помидоры, перец, арбузы), крахмалистые продукты (картофель, макаронные изделия, каши).
Хорошим сочетанием компонентов является суп, овощное рагу с пшеном, перловкой, макаронные изделия с овощным соусом.
5. Различные источники белка
Это могут быть нут, мясо птицы, кисломолочный и твердый сыр, рыба, яйца, и тому подобное. Не употребляйте ежедневно котлеты или стейки. Жирная рыба не должна быть дорогой, это может быть скумбрия.
6. Большинство в рационе растительные жиры
Организму нужны жиры, но меньшинство из них должны быть животного происхождения.
7. Скажите "нет" транс-жирам, насыщенным жирам и добавленному сахару
Сократите до минимума употребление тортиков, вафель, картошки фри, мороженого, и тому подобное.
8. Отдавайте предпочтение медленным углеводам
От употребления макарон не поправляются, конечно, если кроме углеводов вы употребляете овощи. При этом нужно правильно готовить, к примеру, картофель запекать в шкурке, или же готовить его на пару.
Отрубной или цельнозерновой хлеб обеспечивает нас клетчаткой и витаминами группы B, и имеет достаточно низкий гликемический индекс. А вот белый хлеб или печенье оправданий не имеют, ибо ничего хорошего не несут.
9. Не употребляйте добавленных сахаров
Это пустые калории, выброс инсулина, который приводит к резкому колебанию уровня сахара. Мед, сироп агавы и коричневый сахар – все равно добавленый сахар. ВОЗ ориентирует нас на 25-30 граммов добавленных сахаров в день, максимум – на 50.
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В 300-граммовой бутылочке йогурта 45 граммов сахара. Если есть желание съесть чего-то сладкого – отдайте предпочтение фруктам.
10. Употребляйте молочную продукцию
Лучше всего выбирать кисломолочные продукты без сахара и фруктовых добавок и твердые выдержанные сыры.
11. Рацион составляйте согласно возраста и собственных нужд
Пожилым людям нужно больше есть белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы (саркопении). Беременным стоит увеличить количество качество пищи и потребления микронутриентов.
12. Чайная ложка соли на день
Сокращайте потребление соли постепенно, меньше солите пищу, меньше ешьте переработанное мясо и белый хлеб.
13. Достаточное количество микронутриентов
Употребляйте йодированную соль и продукты, богатые железом, цинком и кальцием. Этого несложно достичь, если вы едите все доступное многообразие продуктов.
14. Размер порций и соотношение компонентов
Не обязательно считать калории, но приучите себя есть энергетически ненасыщенную пищу, богатую нутриенты, такие как салаты, супы, фрукты.
15. Готовьте дома
Лучше есть дома, чем питаться в ресторанах и кафе. Так вы можете контролировать количество специй и качество еды.
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