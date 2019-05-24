Супрун назвала больницы, которые первыми будут проводить операции по трансплантации

В Украине ввели единую государственную информационную систему трансплантации. Эта база содержит всю информацию о расположении донора и пациента, нуждающегося в трансплантации, состояние его здоровья и результаты исследований.

Украина также уже купила готовый реестр доноров костного мозга, отмечает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью "Радио Свободе".

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Сейчас эксперты тестируют систему и к концу года она начнет дополняться информацией о донорах и реципиентах.

В Украине наладили обучение трансплант-координаторов.

Врач Ульяна Супрун “Это люди, которые, с одной стороны, должны общаться с семьями и объяснять, почему родственники должны подписывать документы о донорстве. С другой – координировать весь процесс трансплантации. Они учатся в течение одного месяца. Сейчас последипломное образование можно получить в Запорожском медицинском университете".

Также разработают план между Минздравом и ГСЧС и полицией, как они будут транспортировать органы – вертолетами или машинами, в зависимости от расстояния.

Разработают план, как ГСЧС и полиция будут транспортировать органы

Ульяна Супрун “ Охматдет" и Национальный институт рака проводить трансплантацию костного мозга, а Запорожская областная больница и Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова – органов. Уже был проведен тендер. Ждем, чтобы доставили на 50 миллионов гривен дополнительное оборудование, которое им нужно для проведения трансплантации. И к лету вся необходимая аппаратура должна быть на местах."

Местные больницы должны иметь оборудование, с помощью которого можно констатировать смерть мозга. Один сет такой аппаратуры стоит 1,5 миллиарда гривен. Супрун надеется, что какую-то часть сможет закупить местные власти, то поможем мы благодаря пилотным программам.

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При этом нужно не только купить оборудование, но и обучить персонал пользоваться такой техникой. Вероятно, что в Украине пригласят экспертов. К примеру, будет выездной персонал в одной больнице небольшого города, который будет работать и на другие учреждения, если возникнет необходимость.

Оплата за трансплантацию будет идти через НСЗУ. Но необходим отдельный центральный орган исполнительной власти, который будет координировать всю работу. Пока неизвестно, кто этим будет заниматься.

Что касается координации, то на местах есть трансплант-координаторы и хирурги, но на уровне страны они не смогут все решать.

Необходимо, чтобы в реестры было правильно прописаны, а людей выбирали по всем критериям, чтобы транспортировали орган за несколько часов из другого города, чтобы операция удачно прошла, чтобы были необходимые лекарства, продуманная программа реабилитации после проведения трансплантации.

Врач Ульяна Супрун “То есть построить систему так, чтобы как можно меньше мешать врачам, дать им возможность просто оперировать и спасать пациентов. То есть логистическую и бюрократическую работу должны выполнять не те же врачи, которые оперируют, а отдельные люди – трансплант-координаторы и новый центр, который будет отвечать за трансплантацию по всей стране”.

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