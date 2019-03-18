Супрун назвала нормальные реакции после прививки

Очень часто родители ошибочно считают реакции на прививку опасными для здоровья ребенка. Поэтому часто отказываются от вакцинации.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: такие реакции в большинстве случаев проходят самостоятельно и никакой опасности здоровью ребенка они не несут.

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Речь идет о таких реакциях после прививки:

повышение температуры; возникновения отека; уплотнения или покраснения.

В основном они проходят в течение одного-двух дней и являются абсолютно ожидаемыми реакциями на вакцины.

Ульяна Супрун Такие реакции организма связаны с механизмом действия определенных вакцин. Чтобы сформировать оптимальный иммунный ответ на введенные антигены (компоненты вакцины, к которым собственно и формируется иммунитет) к вакцинам добавляют специальные вещества-адъюванты. Они усиливают местную реакцию и способствуют тому, чтобы больше клеток крови отреагировали на введенную вакцину. Таким образом наш организм замечает введенные антигены, которы есть в вакцине, и вступает с ними в активное взаимодействие”.

Супрун предостерегает: не стоит считать покраснение аллергической реакцией, соответственно, давать ребенку противоаллергические средства необоснованно.

Температуру, которая появляется после прививки, не нужно сбивать.

Можно давать жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, если ребенок плохо переносит повышение температуры, испытывает дискомфорт или боль. Убедитесь, что ребенок не одет слишком тепло.



Температуру, что появляется после прививки, не нужно сбивать

Супрун советует воздержаться от использования мазей, йодных сеток и приложения листьев капусты.

После прививки можно прогуливаться, это поможет избавиться или отвлечься от стресса, который мог возникнуть в результате инъекции

Когда нужно обратиться к врачу

• покраснение началось через 2 дня после прививки;

• оно увеличилось в размере (более 5 см);

• боль усиливается или покраснение в месте инъекции увеличивается через 3 дня;

• температура возникла через 2 дня (или продолжается более трех дней).

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