Супрун назвала предметы, которые чаще всего глотают дети
Дети пытаются прикоснуться ко всему и попробовать это на вкус. И даже самые ответственные родители иногда не успевают моргнуть глазом, как ребенок может проглотить предмет. И часто это может закончиться госпитализацией в больницу.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун приводит статистику: в течение года в приемное отделение хирургии НДСБ Охматдет обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел. Каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации в больницу.
Читайте также: Как улучшить успеваемость детей: простой способ
Детали от игрушек, монеты, булавки, батарейки, серьги или цепочки, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, несут серьезную угрозу.
В зоне риска дети от 1 до 3 лет — они чаще всего едят что-то совсем несъедобное. Зафиксированы случаи проглатывания булавки в возрасте 1, 7 и 9 месяцев.
Что чаще всего глотают дети и чем это опасно
1. Кнопкообразные литиевые батарейки
Они широко используются в игрушках, предметах быта. После попадания в желудочно-кишечный тракт батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры свыше 100 градусов. Из-за этого из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек.
2. Детские конструкторы, которые часто содержат много маленьких высокомощных магнитов
После попадания в желудок возникает действие высокого давления между притяжением двух магнитов. После чего возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. В таком случае ребенок требует сложной операции.
3. Гидрогелевые шарики, которые широко используются для интерьера, украшений для растений
Эти шарики могут значительно увеличиваться в объеме и вызывать кишечную непроходимость. Такую опасность представляют и объекты, которые поглощают влагу.
Не давайте детям играть с гидрогелевыми шариками
4. Безоары
Это инородные тела, формирующиеся при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, постепенно накапливающихся в желудке.
Они могут формироваться от нескольких дней до неопределенного промежутка времени. В желудке могут достигать очень больших размеров и заполнять весь его объем. С увеличением размера можно чувствовать боль и тяжесть, снижение аппетита, тошноту и рвоту, потерю веса.
Большие безоары могут вызывать тяжелые осложнения: кишечную непроходимость, язвы, перфорации, кровотечения. Чтобы их устранить — требуется оперативное вмешательство.
У детей чаще всего могут возникать трихобезоары, возникающие вследствие так называемого "синдрома Рапунцель". Ребенок сначала вырывает свои волосы или волосы матери, а затем проглатывает. Со временем они накапливаются в желудке.
Могут возникать фитобезоары – при потреблении большого количества хурмы и продуктов растительного происхождения, которые содержат много клетчатки.
Пиксобезоары возникают в результате постоянного проглатывания жевательной резинки или пластилина.
Как уберечь ребенка от глотания инородных предметов:
1. Обратите внимание на возрастные ограничения
Игрушки для детей постарше могут содержать мелкие детали. Поэтому покупайте игрушки в соответствии с возрастом.
Это – возрастные ограничения. Обращайте внимание при покупке игрушек
2. Мелкие вещи не должны быть доступными для ребенка
Храните деньги в кошельках, батарейки в ящиках, а украшения в шкатулках. Все это не менее важно, чем постоянно убирать дома и прятать от детей лекарства.
3. Предметы быта – не игрушка или отвлечение детей
4. Не покупайте домой ничего с маленькими магнитами, и игрушки, для работы которых нужны маленькие батарейки.
5. Объясняйте старшим детям, какие предметы опасно давать малышам. Предложите сразу прятать такие вещи.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.