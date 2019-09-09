Супрун назвала тревожные сигналы во время головной боли
Боль вызывают различные причины и факторы. Поэтому универсального средства от головной боли нет – нужно искать причину боли и лечить с помощью врача.
Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: головная боль бывает первичной (кластерная боль и мигрени) и вторичной, то есть как следствие других состояний.
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При частых приступах головной боли нужно вести дневник и указывать:
- как часто болит,
- где именно,
- какая продолжительность,
- что ели,
- какие лекарства принимали,
- были ли препараты эффективными,
- для женщин – какая фаза менструального цикла.
Эта информация понадобится для диагностирования типа боли и поиска возможных триггеров.
При подозрении на опасные заболевания (в списке помечены звездочкой*) необходимо сделать МРТ. В остальных случаях особой потребности в этом нет.
Тревожные сигналы при головной боли:
- молниеносная внезапная боль достигает максимума за 5 минут
- приступы рвоты
- травма головы
- ортостатическая боль (лежали и резко встали)
- возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий)
- красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления)
- проблемы с нижней челюстью, будто заклинило
- рак в анамнезе
- отравление угарным газом
- внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом*
- боль, заставляющая проснуться*
- появление боли после 50 лет*
- внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения*
- внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких)*
- помутнение сознания*
- боль прогрессирует и длится неделями*
При наличии этих симптомов стоит обратиться к врачу.
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