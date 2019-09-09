Супрун назвала тревожные сигналы во время головной боли

Боль вызывают различные причины и факторы. Поэтому универсального средства от головной боли нет – нужно искать причину боли и лечить с помощью врача.

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: головная боль бывает первичной (кластерная боль и мигрени) и вторичной, то есть как следствие других состояний.

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При частых приступах головной боли нужно вести дневник и указывать:

как часто болит,

где именно,

какая продолжительность,

что ели,

какие лекарства принимали,

были ли препараты эффективными,

для женщин – какая фаза менструального цикла.

Эта информация понадобится для диагностирования типа боли и поиска возможных триггеров.

Ульяна Супрун “Даже частая головная боль и мигрени не являются свидетельством опухоли мозга, как это принято считать благодаря кинематографу и катастрофическому мышлению. Но по протоколу, врач должен сначала исключить самые критические причины головной боли, то есть спросить насчет следующего перечня”.

При подозрении на опасные заболевания (в списке помечены звездочкой*) необходимо сделать МРТ. В остальных случаях особой потребности в этом нет.

Тревожные сигналы при головной боли:

молниеносная внезапная боль достигает максимума за 5 минут

приступы рвоты

травма головы

ортостатическая боль (лежали и резко встали)

возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий)

красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления)

проблемы с нижней челюстью, будто заклинило

рак в анамнезе

отравление угарным газом

внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом*

боль, заставляющая проснуться*

появление боли после 50 лет*

внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения*

внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких)*

помутнение сознания*

боль прогрессирует и длится неделями*

При наличии этих симптомов стоит обратиться к врачу.

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