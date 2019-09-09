Супрун назвала тревожные сигналы во время головной боли

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Супрун назвала тревожные сигналы во время головной боли
Супрун назвала тревожные сигналы во время головной боли / maxliving.com

Боль вызывают различные причины и факторы. Поэтому универсального средства от головной боли нет – нужно искать причину боли и лечить с помощью врача.

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: головная боль бывает первичной (кластерная боль и мигрени) и вторичной, то есть как следствие других состояний.

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При частых приступах головной боли нужно вести дневник и указывать:

  • как часто болит,
  • где именно,
  • какая продолжительность,
  • что ели,
  • какие лекарства принимали,
  • были ли препараты эффективными,
  • для женщин – какая фаза менструального цикла.

Эта информация понадобится для диагностирования типа боли и поиска возможных триггеров.

 
Ульяна Супрун
“Даже частая головная боль и мигрени не являются свидетельством опухоли мозга, как это принято считать благодаря кинематографу и катастрофическому мышлению. Но по протоколу, врач должен сначала исключить самые критические причины головной боли, то есть спросить насчет следующего перечня”.

При подозрении на опасные заболевания (в списке помечены звездочкой*) необходимо сделать МРТ. В остальных случаях особой потребности в этом нет.

via GIPHY

Тревожные сигналы при головной боли:

  • молниеносная внезапная боль достигает максимума за 5 минут
  • приступы рвоты
  • травма головы
  • ортостатическая боль (лежали и резко встали)
  • возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий)
  • красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления)
  • проблемы с нижней челюстью, будто заклинило
  • рак в анамнезе
  • отравление угарным газом
  • внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом*
  • боль, заставляющая проснуться*
  • появление боли после 50 лет*
  • внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения*
  • внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких)*
  • помутнение сознания*
  • боль прогрессирует и длится неделями*

При наличии этих симптомов стоит обратиться к врачу.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Ульяна Супрун Лечение
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