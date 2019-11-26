Супрун назвала увольнение руководителя НСЗУ возвращением к "совку"

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Супрун прокомментировала увольнение Петренко / Фото: УНИАН

Ульяна Супрун отреагировала на увольнение руководителя Национальной службы Украины Олега Петренко.

Заявление об увольнении руководителя Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко – плохой сигнал для трансформации системы здравоохранения, заявила экс-министр Минздрава Ульяна Супрун.

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Госпожа Ульяна отметила, что Олег Петренко создал мощную технократическую институт буквально с нуля.

 
Ульяна Супрун
"Олегу удалось собрать профессиональную команду честных и мотивированных людей, которые начали воплощать коренные изменения в медицине. Вместе с Олегом они сделали больше всего, чтобы "деньги пошли за пациентами", тысячи врачей и медсестер получили выгодные условия труда, а пациенты – качественные и доступные медицинские услуги и лекарства .

Госпожа Ульяна также отметила, что именно благодаря Петренко и прозрачным правилам функционирования НСЗУ, средства налогоплательщиков начали двигаться в направлении медицинских учреждений, врачей и пациентов, а не карманов коррупционеров.

И отметила, что такие принципы честности, прозрачности не знакомы новому руководству Минздрава и людям, которые там сейчас управляют.

С начала Алексей Гончарук – Премьер-министр Украины и президент Владимир Зеленский игнорировали происходящее в министерстве, от эффективной и прозрачной работы которого зависят жизни миллионов украинцев, толкая систему обратно в совок,
– заявила Супрун.

Также экс-министр отметила, что такая бездеятельность и терпимости к ситуации стали причиной "вытеснения" профессиональных управленцев, на смену которым приходят кадры из "старой" системы.

 
Ульяна Супрун

"Похоже, для Зоряны Скалецкой и Михаила Радуцкого возвращение к советской медицине во главе с "комаровскими" - верный путь для современной страны, которая движется в направлении Европы.


Сейчас видим, как политическое руководство отдает важнейшую сферу в руки людей, которые не готовы и не могут с ней справляться. Это – большая угроза, когда речь идет о сохранении здоровья всей страны".

Если трансформация системы здравоохранения остановится – это то, чем запомнит правительство и президента все пациентское сообщество и гражданское общество.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Михаил Радуцкий Зоряна Скалецкая Ульяна Супрун Национальная служба здоровья Украины Медицина
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