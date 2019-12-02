Супрун о медикаментозном лечении атеросклероза

Атеросклероз, высокое давление и сахарный диабет 2 типа являются наиболее распространенными причинами инсультов и инфарктов. Лучшей профилактикой этого заболевания является здоровый образ жизни, как бы это банально не звучало.

Сейчас не существует лекарств, которые могут вернуть сосудам идеальное состояние. Однако бывают тяжелые и угрожающие состояния, которые нужно быстро решать, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Первая часть: Почему нельзя просто почистить сосуды, – Супрун об атеросклерозе

Атеросклероз – это Хроническое воспалительное поражение средних и крупных артерий, связанное с нарушением обмена жиров. Чем больше прогрессирует атеросклероз, тем больше в сосудах нарастают атеросклеротические бляшки. Они уменьшают проходимость сосуда и становятся источником воспаления.

Медикаментозная терапия атеросклероза

Врач может прописать актикоагулянты. Однако нельзя пить ацетилсалициловую кислоту на всякий случай самостоятельно, ведь у больного могут быть внутренние кровоизлияния или язвы.

Также есть сатины, которые снижают уровень холестерина. Но прописывают только тогда, когда риск инфаркта, инсульта или смерти от сосудистых болезней в ближайшие 10 лет превышает 7,5%. Оценить свои риски в ближайшие 10 лет можно здесь. Также назначают, если есть следующие сопутствующие болезни: диабет, ишемическая болезнь сердца, болезнь периферических артерий, или уровень холестерина выше 4,9 ммоль/л.

Фактор некроза опухолей С-реактивный белок выделяется внутри атеросклеротической бляшки, вызывая еще большие повреждения эндотелия сосудов и сопутствующие болезни. Чтобы предотвратить воспаление, могут назначить Интерлейкин-1-бета.

Следует контролировать уровень сахара и лечить диабет, если он есть. Это делается как и медикаментозно, так и улучшением образа жизни.

Нужно регулярно измерять давление и систематически принимать лекарства для его снижения, если есть необходимость. Эти медикаменты должен назначать врач.

Печальный факт: Лишь четверть мужчин и 35% женщин знают о своем давлении, постоянно контролируют его и вовремя принимают лекарства.



Как выглядит развитие атеросклероза

Другие способы борьбы с атеросклерозом нуждаются в хирургических манипуляциях и обычно их делают тогда, когда уже что-то произошло, а не планово. Заметьте, даже если вы задумались о плановой операции такого типа, все равно не удастся до конца вылечиться. Вы должны понять, что менять образ жизни и принимать медикаменты все равно придется.

Какие оперативные вмешательства существуют

Коронарная ангиопластика, целью которой является расширение заблокированного или сильно суженного сосуда. Иногда при этом применяют стентирование. Эта операция уменьшает боль в груди и улучшает кровоток в миокарде. Граждане Украины с острым инфарктом миокарда могут бесплатно получить это оперативное вмешательство в каждом регионе страны.

в каждом регионе страны. Шунтирование (пересадка) артерии. Артерии или вены пересаживают от здорового участка, чтобы обойти или заменить суженные коронарные артерии. Эта операция улучшает кровоток и может предотвратить сердечный приступ.

Каротидная эндартерэктомия, которая имеет целью предотвратить инсульт. Во время нее удаляют атеросклеротические бляшки в сонных артериях, мозгового кровоснабжения. Это должно предотвратить инсульт.

Операции по механическому удалению атеросклеротической бляшки или сосудов могут проводиться и на ногах, если там есть сильное нарушение кровотока.

Сейчас специалисты возлагают много усилий, чтобы разработать нанороботов, которые могли бы разрушать атеросклеротические бляшки, и наночастицы, которые могли бы адресно доставлять лекарства. Кроме этого, хотя сейчас это и клинически утверждено в протоколах, однако применение бета-циклодекстрина для растворения бляшек и перепрограммирования иммунных клеток показывает очень хорошие результаты.

Вывод: все, что нам пока остается, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заботиться о состоянии своего здоровья. Не стоит терять время и деньги на лекарства и процедуры, которые все равно не действуют.

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