Супрун объяснила, чем опасны марафоны похудения

Чем ближе лето – тем больше людей хотят иметь хорошую форму и избавиться от лишних килограммов. Многие люди решаются на так называемые марафоны похудения.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что строгие диеты, ограничивающие дневное потребление калорий до 800-1000, часто запрещают употреблять жиры и углеводы.

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Этот режим действительно ведет к стремительному похудению. При этом у человека наблюдается дефицит калорий, а тело должно расходовать жир. На английском такие диеты называют crash diets, то есть разрушительные.

Чем опасны марафоны похудения

1. Слабость и головокружение

Ульяна Супрун "Когда худеем, из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии. Этот процесс называется кетогенез. То есть диета не приведет к голоданию мозга – за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории – так действуют кетоновые тела на мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными"

2. Потеря мышц

Эти диеты приводят к потере мышц, ведь аминокислоты мышц это "более легкий" источник энергии, чем жир.

3. Истощение

Супрун отмечает, что мышцы восстанавливаются и укрепляются в периоды между тренировками. Поэтому важно делать дни больших и дни малых нагрузок. А марафоны только истощают организм.

Важно также выбирать комфортное для вас время для тренировок, а не так, как определили для вас тренеры марафона.

4. Дефицит микроэлементов

Неполноценный рацион приводит к дефициту микроэлементов. Калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и многие другие микроэлементы можно получить только с полноценного разнообразного рациона, содержащего сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Строгая диета не предполагает употребление этих веществ.

5. Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствии сердечно-сосудистых заболеваний

Это является одним из последствий колебания веса в среднем возрасте.

6. Появление камней в желчном пузыре

Почти у каждого четверного человека, который время от времени сидит на диетах с суточным потреблением калорий 800, или теряет-набирает вес, впоследствии возникают камни в желчном пузыре.

Появление камней в желчном пузыре

7. Риск набрать вес после марафона

Во время диеты увеличивается уровень гормона грелина, который отвечает за голод. Поэтому все мысли только о еде. В то же время, становится меньше гормона лептина, который сообщает о том, что мы наелись. После марафона похудения гормоны заставляют переедать. Их баланс может нарушаться из-за нехватки сна. Поэтому следствием этих строгих диет является ожирение.

Заслуживает внимания марафон, если вас поддерживает информационно и психологически квалифицированный врач и тренер.

Супрун советует подходить к диетам разумно и:

отказаться от бесполезных сладостей, добавления сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;

есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке;

есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;

быть более активными;

полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность.

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