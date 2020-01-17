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Супрун объяснила, чем опасны соцсети для психики

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Идеальные фото в инстаграме создают иллюзию, что идеальной должна быть вся наша жизнь. В аккаунтах знаменитостей или же блоггеров совершенно все — тело, лицо, одежда. Рассматривая их, мы понимаем, насколько неидеальны.

О последствиях влияния соцсетей на психическое здоровье и как за "отфотошопленными" фото не потерять себя, рассказала Ульяна Супрун.

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Почему нам нравятся соцсети

Люди склонны показывать моменты успеха и счастливой жизни, чем тернистый путь, кризис и бессилие. Благодаря появлению соцсетей появилась возможность примерки на себя различных масок и ролей.

Обычно нам хочется надевать маску успешности, делиться только позитивными событиями из своей жизни, превращая аккаунт на пособие жизни для других. Просматривая свой "идеальный" профиль, человек сам же начинает в него верить. Это имеет как отрицательные, так и положительные последствия.

 
Ульяна Супрун
“С одной стороны, человек может действительно начать работать над собой, менять свой стиль жизни. Но также может возникнуть и подмена реальностей, когда проблемы жизни "неидеального" будут вытесняться и не осознаваться. Это может стать причиной личностного кризиса или депрессии.

Для начала стоит понять, зачем вам вообще сравнивать себя с кем-то и что это вам дает. При этом важно отделять картинку, которую нам показывают, и реальность, а не только ориентироваться на других и сравнивать себя с ними ”.


Соцсети могут быть причиной плохого самочувствия / Фото: Unsplash

Как избежать негативного влияния

Попробуйте изменить фокус внимания с других на себя и честно определить, какие чувства возникают при просмотре "идеального аккаунта". Вы чувствуете зависть, злость на себя, самоуничижение или восторг и мотивацию?

Проанализируйте свои чувства. Чего именно вам не хватает? Возможно, вы хотите яркой жизни, путешествий, энергичности, внимания?

Определите собственные ценности. Что для вас важно и ценно? Подумайте, каким образом можно добавить такие ценности в свою жизнь.

Подумайте, что именно вы цените в себе, чем вы гордитесь и что придает вам уверенности.

Зависимость от интернета может стать причиной депрессии

Госпожа Ульяна отмечает, что чрезмерное пользование сетями вызывает искажение реальности и провоцирует психические расстройства. В частности, депрессию, нарушение сна и неприятие себя.

 
Ульяна Супрун
Обесценить все то, что имеем, и воспитать отрицательное восприятие или даже ненависть к себе – очень просто. Зависимость от интернета и социальных сетей в значительной степени этому способствует.

Это увеличивает риски появления тревожности, депрессии, нарушения сна и зрения, а также может влиять на появление нереалистичных ожиданий и негативного восприятия своего тела”.

Поэтому не следует рисковать психическим и физическим здоровьем ради виртуального одобрения вашей жизни. Иногда нужно даже быть вне зоны досягаемости. Старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах и живите реальной жизнью.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Интернет Facebook Соцсети Ульяна Супрун Психология
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