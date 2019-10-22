Супрун объяснила чем спровоцирован смог в Киеве

Ульяна Супрун объяснила показатели высокой концентрации CO, которые показал сервис Windy и другие сервисы мониторинга воздуха. И рассказала, что нужно делать, чтобы уменьшить риски.

Экс-глава Ульяна Супрун объяснила, чем спровоцирован уровень загрязнения воздуха в Киеве.

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Что же происходит

Уровень СО в воздухе зависит от многих факторов. Основной его источник — выбросы от автомобилей. Атмосферное содержание оксида углерода в типичных городских районах составляет около 10 промилле (частей на миллион), примерно в 100 раз выше, чем в атмосфере Земли в целом. В районах с большим трафиком уровень СО может подняться до 50 промилле.

Если движение воздуха в регионе с высокими выбросами CO ограничено, газ может накапливаться в воздухе возле земли. Воздух может застаиваться вертикально, вследствие температурных инверсий, и горизонтально, из-за особенностей местности или застойных метеорологических условий. Застой также может вызывать низкая скорость ветра.

СО имеет типичную "продолжительность жизни" в атмосфере Земли, которая составляет несколько месяцев. Впоследствии газ реагирует с кислородом (O2), образуя углекислый газ (СО2).

Ульяна Супрун “Повышенный уровень оксида углерода прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, который переносится кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода. Для младенцев, беременных женщин или людей с болезнями дыхательных путей это критично. Кроме того, высокий уровень СО может влиять на координацию и концентрацию внимания. Нормальным уровнем СО считается 40 мг/метр кубический. Таким воздухом можно дышать 8 часов. Верхний допустимый порог загрязнения — это 200 мг/метр кубический. Такие данные получены с учетом последствий для сердечно-сосудистой системы. На работе такой уровень может быть до 55 мг/метр”.

На уровень загрязнения может влиять изменение температуры в течение суток. В ночное время, а чаще в холодные ночи (что характерно для этого периода) между слоями прохладного воздуха образуется теплый слой воздуха. Это называется температурной инверсией.

Есть разные типы такой инверсии, но в результате получается так, что более теплый слой воздуха образуется над прохладным. В свою очередь теплые слои препятствуют прохождению воздуха под ним, образуя своеобразный “купол”. Таким образом, возле поверхности земли циркулируют различные загрязнители, а концентрация токсинов в воздухе, который мы вдыхаем, увеличивается.

Кроме автомобилей, высокая концентрация оксида углерода, вероятно, образовалась из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников).



Смог в Киеве/ Фото: facebook.com/DronariumUkraine

К примеру, во время сгорания одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В его состав входят пыль, оксиды азота и серы, угарный газ, тяжелые металлы, диоксины и ряд канцерогенных соединений. Из-за особенности погодных условий (отсутствия ветра, высокой влажности, температурных инверсий), вероятно, эти опасные соединения остаются возле поверхности земли, а не рассеиваются в воздухе.

Ульяна Супрун “Большинство сервисов, которые измеряют показатели загрязнения в Украине, работают через сеть датчиков, размещенных в разных местах. Но говорить о точном качестве измерения мы не можем. Очень вероятно, что туман может восприниматься за взвешенные частички, на точность показателей также может влиять высокая влажность воздуха. Чаще всего датчики в таких устройствах не умеют отличать частицы пыли от частиц воды и тумана, поэтому показывают ложные результаты”.

Проблема также заключается в том, что в Украине организация и методология мониторинга качества атмосферного воздуха не соответствует стандартам ЕС. Это касается количества пунктов мониторинга воздуха в городах, определения перечня веществ-загрязнителей, нормы измерения показателей в только определенные временные промежутки (зато в странах ЕС практикуют постоянные, иногда случайные измерения) и отсутствия нормативно-правовой базы по информированию о качестве воздуха.

Что делать, чтобы уменьшить риски

Не жгите листья. Листья лучше всего оставлять под деревьями. В них живут полезные насекомые, и они помогают удерживать влагу в земле. Исключение составляют листья каштанов, которые непременно следует убрать и закопать, так как в них зимует вредитель –каштановая моль.

Не жгите стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в огне населяющих их живых существ,. Не только ежики и птички заслуживают сохранения жизни. Ящерицы, черви и почвенные микроорганизмы нужны, чтобы экосистема жила и функционировала. Расскажите своим знакомым и родственникам о том, что нельзя сжигать листья или мусор. Откажитесь от автомобилей, по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом. Покупать медицинские маски или оригинальные повязки не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый. Делайте дома влажную уборку. Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой. Не грейтесь газом на кухне, и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа. Бросьте курить. Из-за курения в крови итак от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит.

В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах. Не исключено, что вне их не хватает данных.

Госпожа Ульяна отмечает, что сейчас мы можем сократить выбросы собственными силами – ограничить сжигание топлива дома, в электрогенераторах, не жечь листья, торфяники и сухостой, не курить, и ограничить пользование автотранспортом. Городам нужна реорганизация транспортной структуры, которая уменьшала бы пробки на дорогах и поощряла людей ездить общественным транспортом.

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